أكد سعد سمير، نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتفاقه مع جميع الآراء التي تتناول المقارنة بين أساطير الكرة المصرية، مشددًا على ضرورة مساندة النجوم وعدم تحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى صراعات وخلافات.

اللاعب سعد سمير

وقال سعد سمير، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مصر تمتلك العديد من النجوم في مختلف المجالات، وهو أمر يدعو للفخر، مؤكدًا أن حسام حسن أسطورة كروية حققت رقمًا تاريخيًا، قبل أن يأتي محمد صلاح ويحقق إنجازًا جديدًا ويتجاوز هذا الرقم.

وأضاف أن محمد صلاح يعيش فترة استثنائية باعتباره النجم الايقوني الأبرز في الوقت الحالي، متمنيًا أن يواصل تحقيق الأرقام القياسية والإنجازات الجديدة، مشيرًا إلى أن الواجب هو استغلال وجود مثل هذه المواهب ومساندتها بدلًا من محاربتها.

وأوضح مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن ظهور نجم أسطوري يمثل حدثًا استثنائيًا لا يتكرر كثيرًا، قائلًا إن كل 100 عام قد يظهر نجم بهذه القيمة، وهو ما يستوجب تكاتف الجميع خلفه ودعمه لتحقيق المزيد من النجاحات.

وتحدث سعد سمير عن أداء علي ماهر في مواجهة مالاوي الأخيرة، موضحًا أن المدير الفني تخلى عن بعض أفكاره وفلسفته المعتادة بسبب ظروف الملعب والأجواء المحيطة بالمباراة في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن علي ماهر كان يرغب في إراحة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه من الأدوار والواجبات الدفاعية، على عكس المواجهة الأولى التي اعتمد خلالها على طريقته المعتادة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز.

وتطرق سعد سمير إلى إمكانية عودة محمد عبد المنعم للمشاركة، مؤكدًا أنه حال عودته سيكون من الأفضل الدفع به في التشكيل الأساسي، معربًا عن اعتقاده بأن ثنائية محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ستكون الخيار الأفضل في قلب الدفاع.