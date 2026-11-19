يعد الإمساك من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد يرتبط في بعض الأحيان بالعادات الغذائية وقلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وعدم شرب كميات كافية من المياه، لذلك تلعب الاختيارات الغذائية دورا مهما في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بالإمساك.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تحسين عملية الهضم، بفضل احتوائها على الألياف الغذائية التي تزيد حجم البراز وتساعد على مروره بسهولة عبر الأمعاء.

7 أطعمة تساعد على الوقاية من الإمساك..

1- التفاح بقشره

يحتوي التفاح على الألياف الغذائية، خاصة البكتين، الذي يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي، كما يساهم تناوله بقشره في زيادة كمية الألياف التي يحصل عليها الجسم.

2- الشوفان

يعد الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على الاحتفاظ بالمياه داخل الجهاز الهضمي وتحسين قوام البراز، ويمكن تناوله في وجبة الإفطار مع الحليب أو الزبادي.

3- الكمثرى

تتميز الكمثرى باحتوائها على الألياف والمياه، ما يجعلها من الفواكه المناسبة لدعم صحة الجهاز الهضمي، ويساعد تناولها ضمن نظام غذائي متوازن على تحسين انتظام حركة الأمعاء.

4- البرقوق المجفف

يحتوي البرقوق المجفف على الألياف ومركبات السوربيتول، التي تساعد على زيادة محتوى الأمعاء من المياه وتسهيل عملية الإخراج، لذلك يعد من الخيارات الغذائية المعروفة للمساعدة في تخفيف الإمساك.

5- الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نسبة جيدة من الألياف، التي تساعد على زيادة حجم البراز وتحسين حركة الأمعاء، ويمكن إضافتها إلى السلطات أو الوجبات الرئيسية.

6- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الغذائية، خاصة عند تناولها بقشرها بعد غسلها جيدا، كما توفر مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

7- بذور الشيا

تتميز بذور الشيا باحتوائها على الألياف التي تمتص المياه وتكون مادة هلامية، ما يساعد على تحسين قوام البراز ودعم حركة الأمعاء، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان بعد نقعها.

نصائح مهمة للوقاية من الإمساك

إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ينصح بشرب كميات كافية من المياه، وزيادة الألياف في النظام الغذائي تدريجيا لتجنب الانتفاخ والغازات، مع الحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ويجب الانتباه إلى أن استمرار الإمساك أو مصاحبته لألم شديد أو نزيف يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

المصدر بولد سكاى