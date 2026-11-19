كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامج «مودرن سبورت»، عن اهتمام نادي بيراميدز السابق بضم محمد مدحت، مدافع كهرباء الإسماعيلية، خلال الموسم الماضي، في ظل متابعة النادي لإمكانيات اللاعب الشاب ليتجدد الاهتمام مرة أخرى.

بيراميدز

وكان بيراميدز يرغب في التعاقد مع محمد مدحت، خاصة مع إصابة أسامة جلال، إلى جانب اقتراب أحمد نائل من صفوف الفريق، ضمن تحركات النادي لتدعيم خط الدفاع.

محمد مدحت من مواليد 11 مايو 2006، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويمثل كهرباء الإسماعيلية، ولفت الأنظار بإمكانياته خلال الفترة الماضية، ليصبح من العناصر الشابة التي تحظى بمتابعة في الكرة المصرية.

كما سبق استدعاء اللاعب ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في نوفمبر 2026، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للظهور وتطوير مستواه، وسط اهتمام الأندية بمتابعة المواهب الشابة في مركز الدفاع.