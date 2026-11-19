أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، إطلاق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لأول مرة، بدءا من اليوم الخميس، خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية وعدد من الشهادات إلكترونيًا عن بُعد، عبر موقعها الإلكتروني المطور، ودون تحصيل أي رسوم إضافية.



وأوضح الوزير، في بيان نشرته وزارة النقل، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والعاملين بالقطاع البحري.