كشفت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن رومان جوفمان، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، دعا خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ضربات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في إطار تحركات إسرائيلية لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري.

وأوضح المصدران أن جوفمان التقى مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، من بينهم جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، حيث عرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق بإيران، وفي مقدمتها تطورات البرنامج النووي الإيراني، الذي يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، امتدت زيارة جوفمان إلى مدينة ميامي، حيث التقى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، الذي يشارك في إدارة المسارات الدبلوماسية المتعلقة بإيران وأوكرانيا.

وتأتي هذه التحركات بعدما أعلن ترامب، في التاسع من نوفمبر، تأجيل شن ضربات على إيران عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، في ظل جهود الدوحة للوساطة بين واشنطن وطهران وتجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية أن قادة خليجيين طالبوا ترامب بعدم مهاجمة إيران، خشية تنفيذ طهران تهديداتها باستهداف دول المنطقة ردًا على أي ضربة عسكرية.

وكشفت الوكالة أن رون ديرمر، الوزير الإسرائيلي السابق وأحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى بدوره لقاءات مع مسؤولين في إدارة ترامب للدفع باتجاه تنفيذ هجوم مشترك، في وقت ترى فيه القيادة الإسرائيلية أن الفرصة المتاحة للتحرك العسكري قد تتقلص، مع مخاوف من تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قبل نهاية العام.

في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يرى أن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بإيران، وإنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى في الوقت الراهن، مع احتفاظه بجميع الخيارات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وتأتي هذه التحركات وسط تجاذبات سياسية داخل إسرائيل، إذ يتهم منافسون لنتنياهو حكومته بالسعي إلى تصعيد المواجهة لتحسين وضعها السياسي، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكدت رويترز أن المصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها، فيما لم تعلق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على تفاصيل اللقاءات.