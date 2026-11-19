كشف الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، عن رؤيته للتطورات النووية والعسكرية في العالم، مؤكدا أن الصين تشهد نموا نوويا متسارعا وتسعى إلى منافسة الولايات المتحدة وروسيا في مختلف المجالات.

القنبلة الذرية

وقال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصين تحتل مكانة متقدمة في إنتاج الأسلحة النووية ومنصات الصواريخ النووية والغواصات النووية، معتقدًا أن الصين قد تدخل في معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف أن معاهدة «نيو ستارت» فاشلة ولم تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن خطورة استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا قد تأتي من دول حلف الناتو وليس من الولايات المتحدة.

وأوضح أن القمة المرتقبة غدا بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني والروسي تأتي في وقت اقتربت فيه الصين من احتلال المركز الأول في العديد من المجالات، معربا عن شكوكه بشأن إمكانية خروج القمة بإجراءات تنفيذية حقيقية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين أمريكا وروسيا والصين أو بالحد من الأسلحة النووية، مؤكدًا أن الصين لن تقبل فرض قيود على ترسانتها النووية في ظل نمو قدراتها النووية.

وأشار إلى أن الصين قفزت إلى المركز الثالث نوويا، وتسعى إلى الاقتراب من القوى الكبرى في مختلف المجالات، مؤكدا أنها أصبحت متفوقة في العديد من القطاعات، بعدما كانت دولة فقيرة للغاية قبل 30 عامًا، وأنها تشهد تطورا كبيرا كل عام.

ولفت إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكذب بشأن عدم معرفته بأماكن المواد النووية الإيرانية، موضحًا أن المعلومات المتعلقة بمواقع المواد النووية المخصبة في إيران فُقدت.

واستطرد أن هناك مواقع خطيرة تعرضت للقصف في إيران، وربما توجد قنابل لم تنفجر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإيرانيين أنفسهم لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض هذه المواقع، وأن الحرب أدت إلى عدم معرفة أماكن المواد النووية، كما أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم في 3 مواقع معروفة بعد تعرضها للهجمات.

وأكد أنه من غير المعقول أن تنقل إيران المواد النووية إلى أماكن معروفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن ترامب لا يمتلك حاليا القدرات اللازمة لشن حرب كبرى على إيران، معتبرًا أن الحرب الأمريكية على إيران عبثية، وأن ترامب قد يصبح رئيسًا شرفيًا.

وأوضح أن القنبلة القذرة ليست قنبلة نووية، وإنما تعتمد على استخدام مخلفات نووية ناتجة عن انتهاء استخدام المواد النووية، حيث توضع على صاروخ تقليدي، وتؤدي إلى تلوث محدود في المنطقة المحيطة بها، مؤكدًا أن تأثيرها ضعيف للغاية مقارنة بالسلاح النووي.

https://www.youtube.com/watch?v=aBHpl0Gt2oE