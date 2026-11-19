استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرفقته آباء المجلس، الوزيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي، تزامنًا مع الاجتماع النصف السنوي الدوري للمجلس.

جاءت هذا اللقاء في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر على ترسيخ قيم المحبة، والخدمة، ودعم المبادرات، والجهود، الداعمة للتنمية وبناء الإنسان، وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع، حيث ناقش الحضور سبل التعاون، والمشاركة في الجهود المبذولة.