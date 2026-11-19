تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال تنفيذ مشروع الصيانة للفواصل المعدنية لكوبرى قصر النيل المعدنى فى الإتجاه القادم من ميدان التحرير "إتجاه واحد فقط" وذلك عن طريق الغلق الكلى للإتجاه أعلى كوبرى قصر النيل مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:





- غلق مدخل شارع التحرير إتجاه كوبرى قصر النيل من ميدان التحرير مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير فشارع ميريت باشا فميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.

- غلق مطلع كوبرى قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح مع توجيه المركبات بمحوركورنيش النيل إتجاه ميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.





على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 3,00 مساءً يوم الجمعة الموافق 2026/11/20 مع فتح كامل عرض الطريق أعلى كوبرى قصر النيل فى الإتجاه القادم من ميدان التحرير أمام حركة المركبات إعتباراً من الساعة 3,00 مساءً عقب إنتهاء الأعمال مباشرةً.





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.