شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافِظة الوادي الجديد تشهد الندوة التوعوية حول آليات منع ومكافحة الفساد

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الندوة التوعوية التي نظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور اللواء تامر هاشم رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات والإدارات ورؤساء القري والعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة؛ للتوعية باختصاصات الهيئة ودورها في منع ومكافحة الفساد، وآليات ترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.



الممارسات الفاسدة ومخاطرها وانعكاساتها

وتضمنت الندوة عرضًا تفصيليا متنوعا لمجموعة من المواد والأفلام التوعوية والتعريفية التي تناولت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وجهودها في الوقاية من الفساد ومكافحته، وصور الممارسات الفاسدة ومخاطرها وانعكاساتها على التنمية وكفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب التعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023–2030)، وآليات تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلًا عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد وتأهيل الكوادر ونشر الوعي بمفاهيم النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وخلال كلمتها، أكدت المحافظ أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، بما يستوجب ترسيخ الالتزام بميثاق الشرف الوظيفي ومدونات السلوك وإعلاء قيم النزاهة والأمانة وتحمل المسئولية؛ مشيرةً إلى أن تداعيات الفساد لا تقتصر على إهدار المال العام وإعاقة جهود التنمية، بل تمتد إلى المساس بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، ثمّنت المحافظ الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية، وما تبذله من جهود لتعزيز آليات الوقاية من الفساد وترسيخ الانضباط المؤسسي، مؤكدةً حرص المحافظة على تعزيز أوجه التنسيق والتكامل مع الهيئة وكافة الأجهزة المعنية، بما يدعم الارتقاء بمستوى الاداء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية مقدرات الدولة.

رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد يتفقد تنفيذ المرحلة الثانية من محور الخارجة – سوهاج

أجرى اللواء أركان حرب مهندس بدر حسني ندا، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع محور الخارجة – سوهاج، الذي يبلغ طوله الإجمالي 142 كم، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من المشروع بطول 25 كم .

متابعة مشروعات التنمية العمرانية والخدمية

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الجولة تأتي في إطار متابعة مشروعات التنمية العمرانية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بشأن دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة تفقد أعمال التنفيذ على أرض الواقع، ومتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، والوقوف على نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وذلك بحضور ممثلي شركة المكتب الهندسي للمقاولات، الشركة المنفذة للمشروع، واستشاري الجهاز مكتب «سبكترم».

تكثيف معدلات العمل وزيادة ساعات التنفيذ

ووجّه رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد بضرورة تكثيف معدلات العمل وزيادة ساعات التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ويُعد محور الخارجة - سوهاج من المشروعات المهمة التي تستهدف دعم شبكة الطرق ورفع كفاءة الربط بين محافظة الوادي الجديد والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية، وتعزيز فرص التنمية بالمحافظة.