دافع حساب جماهيري لنادي تشيلسي الإنجليزي عن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للفريق، بشأن طريقة تعامله مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة وجودهما معًا في النادي اللندني، مؤكدًا أن تحميل المدرب مسؤولية رحيل اللاعب بشكل نهائي يمثل قراءة غير دقيقة لتسلسل الأحداث.

وكان مورينيو قد تعرض لانتقادات بسبب عدم منح محمد صلاح فرصة المشاركة بصورة منتظمة خلال موسم 2014-2015، قبل رحيل اللاعب على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، في خطوة سبقت انطلاق مسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية.

حساب جماهيري لتشيلسي يوضح موقف مورينيو من رحيل صلاح

ونشر حساب «sprightly» الجماهيري الداعم لتشيلسي، عبر منصة «إكس»، تعليقًا بشأن القضية، قال فيه: «يستحق مورينيو الانتقادات بسبب طريقة تعامله مع محمد صلاح في تشيلسي».

وأضاف الحساب: «لكن تحميل مورينيو مسؤولية بيع صلاح يعد من أكثر محاولات إعادة كتابة التاريخ سطحية وكسلًا في عالم كرة القدم، دعونا نراجع التسلسل الزمني للأحداث بدقة».

وأوضح أن مورينيو أراد إعارة صلاح خلال موسم 2014-2015، وهو قرار يمكن انتقاده بالنظر إلى المستوى الكبير الذي وصل إليه اللاعب لاحقًا، لكنه أشار إلى أن المدرب البرتغالي أُقيل من منصبه في ديسمبر 2015، قبل أن يتخذ تشيلسي قرار بيع النجم المصري نهائيًا إلى روما الإيطالي في صيف 2016.

وتابع الحساب أن تشيلسي كانت لديه فرصة لاستعادة صلاح خلال موسم 2015-2016، لكنه لم يفعل ذلك، كما لم تتجه الإدارة الفنية الجديدة بعد رحيل مورينيو إلى إعادة تقييم موقف اللاعب ومنحه فرصة جديدة داخل الفريق الأول.

مورينيو ليس المسؤول الوحيد عن رحيل محمد صلاح

وأكد الحساب أن مورينيو يتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب عدم إدراكه مبكرًا لقيمة محمد صلاح، لكنه شدد على أن قرار البيع النهائي صدر في فترة لم يكن المدرب البرتغالي خلالها مسؤولًا عن الفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على إمكانية تقدير الإرث الذي تركه مورينيو مع تشيلسي، مع الاعتراف في الوقت نفسه بخطئه في التعامل مع صلاح، مشيرًا إلى أن تحميله وحده مسؤولية رحيل اللاعب يتجاهل دور المدربين وصناع القرار الذين وافقوا فعليًا على انتقاله بصورة نهائية.