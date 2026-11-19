انسحب المنتخب الجزائري لكرة القدم لمبتوري الأطراف من مواجهته أمام نظيره منتخب إسبانيا التى أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في المكسيك.

والتقى منتخب الجزائر لمبتوري الساق نظيره منتخب إسبانيا ضمن منافسات دور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم.

وجاء قرار الانسحاب بعد احتساب الحكم ثلاث ركلات جزاء لصالح المنتخب الإسباني خلال 13 دقيقة فقط.

الأمر الذي فجر غضب اللاعبين الجزائريين وجهازهم الفني، الذين شككوا في صحة الركلتين الثانية والثالثة، واعتبروا أن القرارات كانت مجحفة في حقهم في ثـمن نهائي كأس العـالم لمبتوري القدم.

وجاء الأمر الأكثر إثارة للجدل أن ركلتي الجزاء الثانية والثالثة احتُسبتا دون أي تدخل على الإطلاق.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور الثاني في أول مشاركة له في المونديال، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، إثر تعادله بهدف لمثله أمام المكسيك، وتعادله بدون أهداف أمام إيطاليا، بالإضافة إلى استفادته من نقاط انسحاب أحد المنتخبات.