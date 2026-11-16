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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على الفراعنة.. منتخب الجزائر يتوج بلقب شمال إفريقيا لمواليد 2010

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
نورهان عادل

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل التتويج ببطولة شمال إفريقيا لمواليد 2010، بعد انتهاء مباراة مصر والجزائر.
وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«منتخب الجزائر يتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا لمواليد 2010 بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 1-0.. ويتأهل المنتخبان المصري والجزائري إلى كأس أمم إفريقيا».

حيث توج منتخب الجزائر للناشئين مواليد 2010 بلقب بطولة شمال أفريقيا، عقب فوزه على نظيره منتخب مصر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا.

وسجل داوود بلعقرة هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليمنح منتخب بلاده الفوز ويحسم صدارة التصفيات والتتويج بالبطولة.

ورغم الخسارة، نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما أنهى التصفيات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الجزائري المتصدر، ليتأهل المنتخبان معًا إلى البطولة القارية المقرر إقامتها العام الم

أمير هشام بطولة شمال إفريقيا مصر الجزائر فيسبوك

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