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لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم  ، أنه سيتم عقد التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في المدارس ، كتدريب للطلاب 

وقالت وزارة التربية والتعليم : التقييمات كما هي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، بدون تغيير بالإضافة للاختبارات شهرية واختبار نهاية الفصل الدراسي 

موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، مؤكدة عقده خلال الفترة من 24 نوفمبر 2026 حتى 26 نوفمبر 2026 

مديريات التعليم تلتزم بـ موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي

ومن جانبها .. إلتزمت مديريات التربية والتعليم، بـ موعد التقييم المبدئي للصفوف الأول والثاني الابتدائي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم  ، ففي كفر الشيخ تقرر أن يكون موعدها من 24 نوفمبر 2026 حتى 26 نوفمبر 2026 ، وذلك في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات واللغة الإنجليزية ، علما بأن هذا التقييم يعتبر تدريب فقط على أداء الامتحانات

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كما إلتزمت مديرية التربية والتعليم بقنا ، جدول تقييمات الصفين الاول والثاني الابتدائي ، مؤكدة عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 24 نوفمبر حتى 26 نوفمبر 2026

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وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي تتم عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الاولى والتوجيهات الاخرى المشاركة ، ويتم تحفيز التلاميذ على تحسين ادائهم وذلك من خلال أنماط تحفيزية متنوعة ، وهدف هذه التقييمات هو تهئية التلاميذ للتعامل مع اختبارات الفصل الدراسي الأول

 نظام تقييم جديد 

جدير بالذكر أنه قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي  .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة
-الواجب المدرسي : 5 درجات
-كراسة الحصة : 5 درجات
-التقييم الأسبوعي : 10 درجات
-الاختبار الشهري : 15 درجة
-المواظبة والسلوك : 5 درجات
-المجموع : 100 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :

-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229
-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103 
-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155
-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128
-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5
-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 145 فترة ، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية Connect Plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات ، وهاتان الفتراتان توضعان في الجدول ، ومدة الفترة الدراسية حصتين 100 دقيقة

ويتولى المعلم المختص تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة ، وفقا لقوائم الطلاب المعلنة ، وتترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية

وتخصص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع

 

نظام امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية

يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه الطالب في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، كما يلي :

  • اختبار شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.


 

  • اختبار شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول، وحتى نهاية الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.


 

  • تحتسب درجات الواجب المنزلي، وكراسة الحصة، والتقييم الأسبوعي، والاختبار الشهري، وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية كل فصل دراسي.


 

  • تخصص لعقد كل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم، وفق مواعيد الاختبارات المقررة بالخريطة الزمنية.


 

  • امتحان نهاية الفصل الدراسي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا.
وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم المدارس الأول والثاني الابتدائي

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