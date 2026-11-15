فض الأحراز في محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية.. غدا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، فض الأحراز والمرافعة في محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر، في القضية رقم 20021 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثالث.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب.