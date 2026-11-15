غيبوبة سكر تُفقد سائق أتوبيس السيطرة على عجلة القيادة.. التحقيقات تكشف كواليس حادث رأس سدر

كشفت تحقيقات جهات التحقيق بجنوب سيناء عن تفاصيل جديدة في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب على الطريق الدولي الجديد بمدينة رأس سدر، حيث تبين أن تعرض قائد الأتوبيس لغيبوبة سكر أثناء القيادة كان وراء فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب الحافلة، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال عدد من الركاب.

وتبين أن قائد الأتوبيس، محمد أشرف رمضان فهمي، 36 عامًا، تعرض لحالة غيبوبة سكر خلال الرحلة القادمة من محافظة المنوفية والمتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، لتسقط الحافلة أمام جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر.

وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأظهرت بيانات المصابين إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، وهم: نهى مصيلحي عبد الحميد، 33 عامًا، ومحمد مرسي محمد، 37 عامًا، وأطفالهم حفصة، 5 سنوات، وأنس، 8 سنوات، وبراء، عامان.

كما أسفر الحادث عن إصابة أب وابنته، وهما طارق إمام الشريف، 59 عامًا، وتنسيم طارق إمام الشريف، 30 عامًا، بالإضافة إلى إصابة الشقيقتين خديجة محمود حشاد، عامين، وحليمة محمود حشاد، 5 سنوات.

وتواصل جهات التحقيق استكمال فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.