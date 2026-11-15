أسعار شقق نقابة المهندسين 2026 وشروط الحجز وموعد القرعة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين طرح 139 وحدة سكنية بمشروع الـ18 فدان في منطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن طرح جديد للراغبين في الحصول على وحدات سكنية من خلال قرعة علنية لتخصيص الشقق، بمساحات تتراوح بين 70 و80 مترًا مربعًا، وأسعار مختلفة وفقًا لمستوى التشطيب.

ويتضمن الطرح 130 وحدة نصف تشطيب، يبدأ سعر المتر فيها من 13 ألفًا و700 جنيه، إلى جانب 9 وحدات كاملة التشطيب، يبدأ سعر المتر فيها من 17 ألفًا و810 جنيهات، كما حددت النقابة سعر كراسة الشروط بقيمة 1500 جنيه، ومبلغ جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، مع الإعلان عن جدول زمني يتضمن مواعيد شراء الكراسات وسداد جدية الحجز وتسجيل الحضور وإجراء القرعة العلنية.

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ويستعرض التقرير الآتي تفاصيل شقق نقابة المهندسين 2026 بمدينة 6 أكتوبر، وأسعار الوحدات المطروحة، والمساحات المتاحة، وشروط المشاركة في القرعة، والأوراق والإجراءات المالية المحددة، إلى جانب موعد إجراء القرعة ومكان انعقادها.

كم عدد شقق نقابة المهندسين المطروحة في مدينة 6 أكتوبر 2026؟

يضم الطرح الجديد من النقابة العامة للمهندسين 139 وحدة سكنية بمشروع الـ18 فدان، الواقع في منطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، وتُخصص الوحدات للراغبين في الحجز من خلال قرعة علنية، وفقًا للضوابط والمواعيد التي أعلنتها النقابة.

وتتنوع مساحات الشقق المطروحة بين 70 و80 مترًا مربعًا، بما يتيح للمتقدمين الاختيار بين وحدات بمساحات مختلفة، مع وجود نوعين من الوحدات بحسب مستوى التشطيب، وهما الوحدات نصف التشطيب والوحدات كاملة التشطيب.

ويشمل المشروع 130 شقة نصف تشطيب، بالإضافة إلى 9 شقق كاملة التشطيب، ليصل إجمالي الوحدات المتاحة إلى 139 وحدة سكنية، وتختلف أسعار المتر بين الفئتين وفقًا لمستوى تجهيز الوحدة.

ما أسعار شقق نقابة المهندسين في 6 أكتوبر 2026؟

حددت النقابة العامة للمهندسين أسعار الوحدات السكنية المطروحة وفقًا لنوع التشطيب، إذ يبدأ سعر المتر المربع في الوحدات نصف التشطيب من 13 ألفًا و700 جنيه، بينما يبدأ سعر المتر في الوحدات كاملة التشطيب من 17 ألفًا و810 جنيهات.

وتتوزع الوحدات والأسعار على النحو الآتي:

الوحدات نصف التشطيب: يبلغ عددها 130 وحدة سكنية، ويبدأ سعر المتر المربع فيها من 13 ألفًا و700 جنيه.

الوحدات كاملة التشطيب: يبلغ عددها 9 وحدات سكنية، ويبدأ سعر المتر المربع فيها من 17 ألفًا و810 جنيهات.

وتعتمد المفاضلة بين الوحدات المتاحة على المساحة ومستوى التشطيب، إذ تتراوح المساحات الإجمالية للشقق بين 70 و80 مترًا مربعًا، بينما يختلف سعر المتر بحسب نوع الوحدة، وهو ما يجعل الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط خطوة مهمة قبل استكمال إجراءات الحجز والمشاركة في القرعة.

كم سعر كراسة شروط شقق نقابة المهندسين؟

أعلنت النقابة العامة للمهندسين تحديد سعر كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بقيمة 1500 جنيه، على أن يتم شراء الكراسة من خزينة النقابة العامة للمهندسين، الموجودة في 30 شارع رمسيس.

وتُعد كراسة الشروط المرجع الأساسي للمتقدمين للتعرف على الضوابط المنظمة للحجز وتخصيص الوحدات، إلى جانب الالتزامات المالية والإجراءات المطلوبة للمشاركة في القرعة العلنية، ولذلك يتعين على الراغبين في الحجز الحصول عليها خلال الفترة المحددة للبيع، مع الالتزام بالموعد النهائي المعلن.

ما شروط حجز شقق نقابة المهندسين 2026؟

وضعت النقابة العامة للمهندسين مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للمشاركة في القرعة العلنية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف تنظيم إجراءات الحجز وتحديد آليات الحضور وسداد المستحقات المالية.

وتتمثل أبرز شروط حجز شقق نقابة المهندسين في النقاط الآتية:

حضور المتقدم القرعة العلنية بنفسه، أو من خلال توكيل رسمي.

شراء كراسة الشروط من خزينة النقابة العامة للمهندسين.

سداد مبلغ جدية الحجز المحدد بقيمة 100 ألف جنيه، قبل انتهاء الموعد المقرر.

الالتزام بالتسجيل في يوم القرعة خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

الالتزام بمواعيد سداد المستحقات المالية المحددة.

عدم التنازل عن الوحدة السكنية إلا وفقًا للضوابط والشروط المحددة بكراسة الشروط.

وتتطلب المشاركة في القرعة الالتزام بهذه الإجراءات، بداية من شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز، وصولًا إلى تسجيل الحضور في الموعد المحدد يوم إجراء القرعة، مع ضرورة مراعاة الضوابط الخاصة بالتنازل عن الوحدات والالتزامات المالية المرتبطة بها.

متى يبدأ حجز شقق نقابة المهندسين 2026؟

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته النقابة العامة للمهندسين، يبدأ بيع كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، ويستمر حتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

ويمثل يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 الموعد الأخير لشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز، المحدد بقيمة 100 ألف جنيه، وهو ما يستلزم من الراغبين في المشاركة استكمال الإجراءات المالية المطلوبة قبل انتهاء الفترة المعلنة.

ويُنصح المتقدمون بمراعاة المواعيد المحددة وعدم تأجيل شراء كراسة الشروط أو سداد جدية الحجز إلى الأيام الأخيرة، مع الالتزام بالإجراءات التي حددتها النقابة، والتأكد من استيفاء متطلبات المشاركة في القرعة العلنية.

ما موعد القرعة العلنية لشقق نقابة المهندسين في 6 أكتوبر؟

حددت النقابة العامة للمهندسين يوم السبت 5 ديسمبر 2026 موعدًا لإجراء القرعة العلنية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع الـ18 فدان في منطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تبدأ القرعة في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على مسرح النقابة العامة للمهندسين، وفقًا للموعد المعلن، كما حددت النقابة فترة تسجيل الحضور للمشاركين في القرعة لتبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا في اليوم نفسه.

وبذلك يتعين على المتقدمين الراغبين في حضور القرعة الالتزام بفترة التسجيل المحددة، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال توكيل رسمي، مع مراعاة أن موعد بدء القرعة يأتي في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

ما آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق نقابة المهندسين؟

يُعد يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 آخر موعد لشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة، وكذلك الموعد النهائي لسداد مبلغ جدية الحجز المحدد بقيمة 100 ألف جنيه.

أما القرعة العلنية، فمن المقرر إجراؤها يوم السبت 5 ديسمبر 2026، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على مسرح النقابة العامة للمهندسين، مع بدء تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وتتضمن أهم مواعيد طرح شقق نقابة المهندسين 2026 ما يأتي:

بدء بيع كراسات الشروط: الإثنين 16 نوفمبر 2026.

انتهاء بيع كراسات الشروط وسداد جدية الحجز: الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

موعد القرعة العلنية: السبت 5 ديسمبر 2026.

موعد بدء تسجيل الحضور: الساعة 10 صباحًا يوم القرعة.

موعد انتهاء تسجيل الحضور: الساعة 1 ظهرًا.

موعد إجراء القرعة: الساعة 1:30 ظهرًا.

كيف تستعد لحجز شقق نقابة المهندسين 2026؟

تبدأ إجراءات الاستعداد للمشاركة في الطرح بالحصول على كراسة الشروط من خزينة النقابة العامة للمهندسين في 30 شارع رمسيس، مقابل 1500 جنيه، ثم الاطلاع على الضوابط المنظمة للحجز والتخصيص، والتأكد من الالتزام بسداد مبلغ جدية الحجز البالغ 100 ألف جنيه قبل انتهاء الموعد المحدد.

وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة، يتعين على المتقدم الالتزام بموعد القرعة العلنية يوم السبت 5 ديسمبر 2026، والتسجيل خلال الفترة المحددة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، مع إمكانية الحضور بنفسه أو من خلال توكيل رسمي.

ويظل الالتزام بمواعيد سداد المستحقات المالية وعدم التنازل عن الوحدة إلا وفقًا للشروط المحددة في كراسة الشروط من أبرز الضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال إجراءات الحجز وتخصيص الشقق.

وبذلك يتضمن طرح نقابة المهندسين 139 وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبدأ من 70 مترًا وتصل إلى 80 مترًا مربعًا، وأسعار تبدأ من 13 ألفًا و700 جنيه للمتر في الوحدات نصف التشطيب، و17 ألفًا و810 جنيهات للمتر في الوحدات كاملة التشطيب، مع تحديد يوم 2 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، وإجراء القرعة العلنية يوم 5 ديسمبر 2026.