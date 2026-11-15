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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تستعد لتشغيل 200 أتوبيس كهربائي وغازي في المدن الجديدة.. الوزيرة تكشف

شقق
شقق

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لإطلاق منظومة موحدة للمواصلات في المدن الجديدة، تضم الأتوبيسات الكهربائية والغازية، إلى جانب وسائل النقل الخاصة، بهدف تسهيل انتقال المواطنين بين المدن والأحياء، وتوفير وسيلة مواصلات حضارية تتيح لهم التنقل باستخدام كارت موحد.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون مع شركة «مدن مصر»، على تشغيل 100 أتوبيس كهربائي و100 أتوبيس يعمل بالغاز، على أن تنتشر هذه الأتوبيسات في المدن الجديدة، موضحة أن المنظومة ستستوعب كذلك جميع وسائل المواصلات الخاصة، بما فيها الميكروباصات والأتوبيسات، من خلال الشركة المشتركة بين الوزارة وشركة «مدن مصر»، لتصبح هناك شركة مواصلات موحدة تتولى تنظيم حركة النقل بالشكل الحضاري الذي عرضته خلال اللقاء.

وأوضحت أن المواطنين سيتمكنون من الحصول على كارت موحد للمواصلات من أماكن متعددة، من بينها السوبر ماركت ومنافذ «فوري» وغيرها، واستخدامه في استقلال وسائل النقل داخل أي مدينة، مؤكدة أن الكارت لن يقتصر على المدينة التي يقيم فيها المواطن، بل سيتيح له التنقل بين المدن المختلفة، مثل الانتقال من مدينة 6 أكتوبر إلى الشيخ زايد دون الحاجة إلى استخراج كارت آخر أو مواجهة قيود مرتبطة بالمدينة التي بدأ منها الرحلة.

وأشارت المنشاوي إلى أن العمل على استكمال المنظومة من المقرر أن ينتهي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن التطبيق سيشمل القاهرة الكبرى، كما أكدت أن الميكروباصات الصغيرة التي تنتقل بين الأحياء ستكون جزءًا من المنظومة، بما يتيح للمواطن الوصول من منزله إلى محطة الأتوبيس باستخدام وسيلة نقل أخرى تابعة للنظام نفسه.

وكانت لميس الحديدي قد طرحت مشكلة المواصلات في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن بعض المناطق السكنية في أكتوبر لم تسكن بالكامل حتى الآن، لكنها تفتقر إلى وسائل النقل التي تتيح للسكان الوصول إلى أماكن العمل والعودة منها، مستشهدة بما واجهه سكان 6 أكتوبر والشيخ زايد من صعوبات في المواصلات، ومؤكدة أن الاعتماد على السيارات الخاصة ليس حلًا متاحًا للجميع، خاصة مع توجه الدولة إلى تقليل استخدام السيارات واستهلاك البنزين والطاقة، وهو ما يجعل توفير وسائل النقل العام ضرورة أساسية لنجاح المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورحبت الحديدي بالمنظومة المقترحة، معربة عن أملها في ألا يقتصر تنفيذها على القاهرة الكبرى، وأن تمتد إلى المحافظات، مؤكدة أهمية توفير وسائل مواصلات مناسبة لسكان مختلف المناطق.

الإسكان شقق سكنية لميس الحديدي

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