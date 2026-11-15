وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل رمزًا عمرانيًا لمصر، ويعكس صورة حديثة للدولة، مشيرة إلى أن وجود برج أيقوني في العاصمة أمر يستحقه البلد، وأنه أصبح أحد المعالم التي تتفاخر بها مصر وتستخدم صورها في الترويج لنفسها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ البرج الأيقوني يمثل رمزًا موجودًا في الدولة، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى مدينة إلا ووجدت بها برجًا، ومتسائلة عما إذا كانت مصر والقاهرة لا تستحقان وجود برج أيقوني تتفاخران به، مؤكدة أن البرج أصبح حاضرًا في الصور التي تروج بها الدولة لنفسها.

وأوضحت المنشاوي أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة البرج الأيقوني جاء احترامًا للطبيعة الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة القاهرة، وذلك ردًا على ملاحظة لميس الحديدي بأن القاهرة لها شخصية تاريخية وتراثية خاصة، ولا تحتاج إلى برج حتى تكتسب شخصية أو مكانة عمرانية، مشيرة إلى أن الدولة كان بإمكانها إقامة البرج داخل مدينة القاهرة، لكنها اختارت أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بموقف البرج الأيقوني من البيع، أكدت الوزيرة أنه مطروح للبيع، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن الدولة لا ترغب في بيعه حاليًا، وذلك ردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت الوحدات السكنية أو المساحات المخصصة للمكاتب داخل البرج ستُطرح للبيع.

وكشفت المنشاوي أن فندق «فيرمونت» موجود داخل البرج الأيقوني، في إشارة إلى وجود استخدام فندقي ضمن مكونات البرج، وذلك خلال مناقشة طبيعة الاستفادة من المبنى وموقف التصرف في وحداته ومساحاته.

وكانت لميس الحديدي قد أثارت تساؤلات بشأن أهمية إنشاء البرج الأيقوني، في ظل تكلفته المرتفعة وما أثير حول الإنفاق عليه بالدولار، مشيرة إلى أن مصر لها طبيعة عمرانية مختلفة عن المدن التي تعتمد على الأبراج، وأن القاهرة تمتلك شخصية حضارية وتاريخية وتراثية لا تحتاج إلى معلم عمراني من هذا النوع لإثبات هويتها.

وردت الوزيرة بأن البرج يمثل رمزًا للدولة، وأن موقعه في العاصمة الإدارية الجديدة وليس في القاهرة جاء مراعاة لطبيعة العاصمة التاريخية، مؤكدة أن مصر تتفاخر بوجوده ضمن الصور التي تستخدمها في الترويج لنفسها، مع توضيح أن البرج معروض للبيع، لكن الهيئة لا ترغب في بيعه، وأن فندق «فيرمونت» موجود داخله.