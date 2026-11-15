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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني أوكراني: وقف إطلاق النار شرط لبدء جولة جديدة من المفاوضات.. وتبادل 1000 أسير الشهر المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال يوري كاملشوك، عضو البرلمان الأوكراني، إن التوقعات الأساسية داخل البرلمان بشأن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع روسيا تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار، باعتباره نقطة البداية لأي جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية.

استمرار القصف الروسي يعوق التوصل إلى تسوية سلمية

وأضاف كاملشوك، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تحقيق ذلك يظل صعبًا في ظل استمرار روسيا في شن الضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية واستهداف المدنيين والأطفال، معتبرًا أن استمرار العمليات العسكرية يجعل من الصعب التأكد من جدية موسكو في إنهاء الحرب.

وأشار إلى أن مفاوضات أبو ظبي، التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، أسفرت عن بعض النتائج، من بينها التوصل إلى تفاهمات بشأن تبادل الأسرى، موضحًا أن هناك توقعات بإجراء عملية تبادل لنحو ألف أسير أو أكثر خلال الشهر المقبل.

وأعرب عضو البرلمان الأوكراني عن أمله في استمرار عمليات تبادل الأسرى، بما يسمح بعودة مزيد من المحتجزين إلى بلادهم، مؤكدًا أهمية إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم، ورفضه ما وصفه بمحاولات جعلهم يعيشون في روسيا باعتبارها وطنًا جديدًا لهم.

وشدد كاملشوك على أن أوكرانيا ترغب في إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا استعداد بلاده لوقف القتال متى توقفت روسيا عن شن ضرباتها على المدن الأوكرانية.

أوكرانيا روسيا وقف إطلاق النار تبادل الأسرى

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