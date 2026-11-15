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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني أوكراني: لن نقبل أي تنازلات بشأن أراضينا

صورة للبرلمان الأوكراني
صورة للبرلمان الأوكراني
محمد كمال

أكد يوري كاملشوك، عضو البرلمان الأوكراني، أن بلاده لن تقبل تقديم أي تنازلات بشأن أراضيها في إطار المفاوضات الجارية مع روسيا، مشددًا على أن هذا الموقف يستند إلى الدستور الأوكراني الذي لا يسمح بالتنازل عن الأراضي.

التنازل عن الأراضي يخالف الدستور الأوكراني

وقال كاملشوك، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أوكرانيا لا يمكنها تغيير دستورها أو تهديد مواطنيها الذين يعيشون في المناطق محل النزاع، ولديهم أقارب ومنازل وممتلكات في هذه الأراضي.

وأضاف أن تقديم تنازلات إقليمية تحت ضغط الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لإنهاء طموحات روسيا، بحسب تقديره، في السيطرة على مزيد من الأراضي، سواء داخل أوكرانيا أو في أوروبا.

وأوضح أن مثل هذه التنازلات لن تضمن وقف ما وصفه بالطموحات الروسية للسيطرة على أراضٍ إضافية، محذرًا من أن استمرار الاستجابة للضغوط المتعلقة بالتنازل عن الأراضي قد لا يؤدي إلى إنهاء الحرب أو حماية المدنيين من تداعياتها.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية المستقبلية، أشار عضو البرلمان الأوكراني إلى أن بلاده ترى ضرورة التعامل بجدية أكبر مع المفاوضات المتعلقة بهيكل الأمن الأوروبي والعلاقة مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بما يضمن عدم تهديد سيادتها وأمن مواطنيها مستقبلًا.

وشدد كاملشوك على أن أي تسوية يجب أن تراعي سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الرغبة في إنهاء الحرب لا تعني قبول التنازل عن الحقوق الدستورية أو الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا روسيا السيادة الأوكرانية الضمانات الأمنية

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