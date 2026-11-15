ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف عن الإعجاز القرآني عن جلد الإنسان

واصل الجامع الأزهر، مساء الأحد فعاليات ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني، تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن جلد الإنسان" وذلك بحضور كل من: الدكتور محمد سليمان، وكيل كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور أحمد نوح، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة الأزهر، وأدار الملتقى سعد المطعني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

في بداية الملتقى، أوضح فضيلة الدكتور محمد سليمان أن القرآن الكريم تحدث عن الجلود في موضعين متقابلين، أولهما بيان ما أعده الله لأهل النار من عذاب، وكيف جعل الجلد وسيلة لاستمرار الإحساس به، وذلك في قوله تعالى: "كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب"، حيث تكشف الآية عن شدة العذاب واستمراره، وأن تجدد الجلود يضمن استمرار الإحساس به، فلا ينقطع عنهم الألم.

وفي المقابل، تحدث القرآن الكريم عن الجلود باعتبارها مظهرا من مظاهر تأثر المؤمنين بكلام الله وخشيتهم منه، فقال تعالى: "تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم"، في إشارة إلى ما يحدثه سماع آيات الله من رهبة وخشوع في نفوس المؤمنين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهو ما يعكس عظمة الصلة بين الإنسان وخالقه، ويبرز كيف جعل القرآن الكريم من الجلد شاهدا على حال الإنسان، سواء في مقام الخوف من العذاب أو في مقام الخشية والإيمان.

وأوضح الدكتور محمد سليمان أن من دقة التعبير القرآني اختيار الألفاظ التي تتناسب مع المعنى المراد إيصاله، فالقرآن الكريم لم يذكر الجلد في سياق العذاب أو الخشية على سبيل الوصف المجرد، وإنما ربطه بأثر محسوس يدركه الإنسان، ففي آية العذاب جاء التعبير بتبديل الجلود عقب نضجها، بما يبرز استمرار الإحساس بالعذاب، وفي آية الخشية جاء التعبير باقشعرار الجلود، وهو أثر ظاهر لاستجابة القلب عند سماع كلام الله.

وأوضح أن هذا التنوع في السياقات يكشف عن ثراء الدلالة القرآنية، وأن المفسر ينبغي أن يجمع بين فهم المفردة في اللغة، والنظر في سياق الآية، واستحضار المعنى العام للسورة؛ حتى يصل إلى فهم منضبط لدلالات النص القرآني ومقاصده.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوح أن التقدم العلمي يكشف يوما بعد يوم عن جوانب جديدة من الدقة والإعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى، وما أودعه في جسم الإنسان من أسرار ووظائف بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن الجلد يمثل نموذجا واضحا لهذه الدقة؛ إذ يتكون من ثلاث طبقات رئيسة، هي البشرة، والأدمة، والطبقة تحت الجلد، ولكل طبقة منها تركيب خاص ووظائف محددة تتكامل فيما بينها لحماية الجسم والحفاظ على سلامته، فالطبقة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول ضد العوامل والمؤثرات الخارجية، بينما تضم طبقة الأدمة مجموعة من الأوعية الدموية والأعصاب والغدد وبصيلات الشعر، وتؤدي دورا مهما في الإحساس وتنظيم وظائف الجلد، أما الطبقة الثالثة فتسهم في تخزين الدهون وحفظ حرارة الجسم وحماية الأعضاء الداخلية، مؤكدا أن هذا التكامل الدقيق بين طبقات الجلد ووظائفها يكشف عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويدعو الإنسان إلى التأمل في آيات الله في خلقه.

الاحساس الذي ينقله الجلد إلي الإنسان

وبين الدكتور أحمد نوح إلى أن الإحساس الذي ينقله الجلد إلى الإنسان ليس عملية بسيطة، بل هو منظومة دقيقة تشترك فيها مستقبلات حسية ونهايات عصبية متخصصة، تتولى استقبال المؤثرات المختلفة وتحويلها إلى إشارات عصبية تنتقل إلى المخ ليترجمها الإنسان إلى إحساس بالألم أو الحرارة أو البرودة أو اللمس، كما أن بعض مناطق الجسم تتميز بارتفاع كثافة المستقبلات الحسية مقارنة بغيرها، وهو ما يفسر تفاوت درجة الإحساس من موضع إلى آخر، والجلد يتأثر كذلك بالحالة النفسية والانفعالية للإنسان، إذ قد تظهر عليه استجابات فسيولوجية لا إرادية، من بينها القشعريرة التي تحدث نتيجة انقباض العضلات الدقيقة المتصلة ببصيلات الشعر، وهو ما يوضح الترابط الوثيق بين الجهاز العصبي والجلد، ويقدم مدخلا علميا لفهم بعض المظاهر الجسدية التي أشار إليها القرآن الكريم في سياقات متعددة.