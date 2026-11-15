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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الإسكان: أنا بنت الوزارة وعارفة مشكلاتها.. وعشان كده ركزت على التنفيذ

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها ليست غريبة عن الوزارة، بل تعد نفسها ابنة هذه المؤسسة، ولديها معرفة بمشكلاتها وعقباتها وإنجازاتها، بحكم عملها مع جميع الوزراء الذين تولوا المسؤولية من قبل، مشيرة إلى أنها دخلت الوزارة وهي تركز على التنفيذ، ولم تكن بحاجة إلى البدء بدراسة الجهات والخطط من جديد.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تعرف العقبات والمشكلات التي تواجه الوزارة، وكذلك إنجازاتها، موضحة أنها عملت مع جميع الوزراء السابقين وتحت قيادتهم، وتفتخر بالعمل معهم، وتكن لهم كل الاحترام والتقدير، وهو ما جعلها تهتم بالتنفيذ فور توليها المسؤولية، بدلًا من قضاء الوقت في دراسة الجهات والخطط من البداية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هناك فارقًا في بعض الأحيان بين موقع المسؤول عن التنفيذ وموقع الوزير المسؤول عن اتخاذ القرارات، لافتة إلى أن الموظف قد يرى أحيانًا أن قرارًا معينًا لا ينبغي اتخاذه، أو أن الأفضل تأجيله أو الانتظار لبعض الوقت قبل تنفيذه.

وأكدت أن الوزير قد يتخذ في بعض الأحيان قرارات تختلف عن رؤية الموظف، لكنها تكون لمصلحة المواطن، مشددة على أن المواطن يجب أن يكون الأولوية الأولى بالنسبة إلى الوزارة.

لميس الحديدي الإسكان راندا المنشاوي

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