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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 11 عاما.. رونالدينيو يعود للملاعب ويساهم في فوز فريقه رافينا

رونالدينيو
رونالدينيو
مجدي سلامة

خاض البرازيلي رونالدينيو، الفائز بكأس العالم، مباراته الرسمية الأولى منذ 11 عاما وهو في سن 46 عاما، إذ شارك أساسيا مع رافينا أمام غريمه المحلي فورلي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وارتدى رونالدينيو القميص رقم 10، ولعب الشوط الأول بأكمله. وفي الاستراحة، قام بجولة حول الملعب في ملعب برونو بينيلي، ملوحا للمشجعين الذين صفقوا تحية له.

وفاز رافينا 2-صفر على فورلي وساهم رونالدينيو في الهدف الأول الذي سجله جوليو دوناتي في الدقيقة 36، قبل أن يضيف سيموني رابي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقال رونالدينيو لشبكة (سكاي سبورت إيطاليا): "كان من الرائع أن أكون هنا، وألعب، وأعيش أجواء الاستعداد في غرفة الملابس".

وأضاف أنه استمتع باللعب إلى جانب زملائه في الفريق الذين نشأوا وهم يشاهدونه.

وكانت آخر مشاركة لرونالدينيو لاعبا محترفا مع فلومينينسي البرازيلي في سبتمبر 2015، واعتزل رسميا في 2018.

وأعلن نادي رافينا، الذي يترأسه إجنازيو سيبرياني وهو صديق قديم للبرازيلي، عن التعاقد معه في يونيو، وحصل رونالدينيو أيضا على حصة في ملكية النادي.

وكان المهاجم السابق لميلان فاز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، وجائزة الكرة الذهبية عام 2005، ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2006.

وعندما سُئل عما إذا كان سيخوض مباراة أخرى مع رافينا، أجاب رونالدينيو "إذا اتصل بي الرئيس الآن، فسأعود".

رافينا رونالدينيو رونالدينيو يخوض

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