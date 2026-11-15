رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو مجدداً إلى الملاعب بمشاركته أساسياً مع نادي رافينا في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وأحدث رونالدينيو (46 عاماً) ضجة واسعة في عالم كرة القدم بعودته رسمياً إلى الملاعب. وعُرف رونالدينيو بفضل تميزه الشديد ومهاراته الواسعة في المراوغة، وكان تجسيداً لمفهوم «الكرة الممتعة» بفضل أسلوبه ومهاراته التي كانت تبدو مستحيلة.

واشتهر النجم البرازيلي أيضاً بابتسامة لم تفارق وجهه يوماً ما، ليستحوذ على قلوب عشاق كرة القدم في العالم، خاصة خلال تألقه بقميص نادي برشلونة الإسباني.

وتُوج رونالدينيو، المولود في بورتو أليغري، بعدد من الألقاب البارزة في مسيرته مثل مونديال مع البرازيل في عام 2002، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، وكوبا أميركا، وجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم لعام 2005.

ويلعب رافينا على أرضه ضد فريق فورلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، والتي انتهت بفوز رافينا بهدفين نظيفين.

وشارك رونالدينيو في الشوط الأول كاملاً، والذي شهد تقدم رافينا بهدف لاعبه المخضرم جوليو دوناتي، قبل أن يضيف سيمون رابي الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد رافينا إلى 32 نقطة في المركز الثاني خلف سبيزيا المتصدر بـ38 نقطة، في حين بقى فورلي بالمركز الخامس عشر بخمس عشرة نقطة.