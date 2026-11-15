قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
ايزنكوت يهاجم نتنياهو: سلوكه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية ولا ينبغي أن يبقى في السلطة
إندونيسيا تؤكد التزامها بتعزيز وحدة رابطة دول شرق آسيا "آسيان"
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

رونالدينيو
رونالدينيو
حسام الحارتي

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو مجدداً إلى الملاعب بمشاركته أساسياً مع نادي رافينا في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وأحدث رونالدينيو (46 عاماً) ضجة واسعة في عالم كرة القدم بعودته رسمياً إلى الملاعب. وعُرف رونالدينيو بفضل تميزه الشديد ومهاراته الواسعة في المراوغة، وكان تجسيداً لمفهوم «الكرة الممتعة» بفضل أسلوبه ومهاراته التي كانت تبدو مستحيلة.

واشتهر النجم البرازيلي أيضاً بابتسامة لم تفارق وجهه يوماً ما، ليستحوذ على قلوب عشاق كرة القدم في العالم، خاصة خلال تألقه بقميص نادي برشلونة الإسباني.

وتُوج رونالدينيو، المولود في بورتو أليغري، بعدد من الألقاب البارزة في مسيرته مثل مونديال مع البرازيل في عام 2002، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، وكوبا أميركا، وجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم لعام 2005.

ويلعب رافينا على أرضه ضد فريق فورلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، والتي انتهت بفوز رافينا بهدفين نظيفين.

وشارك رونالدينيو في الشوط الأول كاملاً، والذي شهد تقدم رافينا بهدف لاعبه المخضرم جوليو دوناتي، قبل أن يضيف سيمون رابي الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد رافينا إلى 32 نقطة في المركز الثاني خلف سبيزيا المتصدر بـ38 نقطة، في حين بقى فورلي بالمركز الخامس عشر بخمس عشرة نقطة.

النجم البرازيلي رونالدينيو نادي رافينا بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الكمبودي

رئيس الوزراء الكمبودي يؤكد أن بلاده لم تبادر بالعمل العسكري مع تايلاند ويشكر فرنسا

الدكتور محمد فريد صالح

وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

شلل الطيران الامريكي

شلل واسع يضرب حركة الطيران الأمريكية.. وعطل فني يربك آلاف الرحلات

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد