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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل مخطط أخونة القضاء: استهداف 2500 قاضٍ وإلغاء المحكمة الدستورية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل ما وصفه بمخطط جماعة الإخوان لأخونة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تستهدف التغلغل داخل السلطة القضائية، وصولًا إلى إلغاء المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة بعناصر تابعة للجماعة.

عناصر من جماعة الإخوان

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المخطط تضمن إحالة نحو 2500 قاضٍ إلى المعاش، تمهيدًا لإحلال عناصر من جماعة الإخوان محلهم، في إطار ما وصفه بمحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه تناول تفاصيل هذه الخطة وما ارتبط بها من تحركات تستهدف القضاء والإعلام في كتابه «أسرار» الجزء الثاني، مؤكدًا أن الكتاب يتضمن معلومات وتفاصيل عن تلك المرحلة.

 انتقال الدولة إلى مسار آخر

وأضاف موسى، أن أحداث 30 يونيو مثلت نقطة تحول في مسار البلاد، قائلًا إن ما قام به الشعب المصري آنذاك حال دون انتقال الدولة إلى مسار آخر، لافتًا إلى أن هناك تفاصيل عن تلك الفترة لم يُكشف عنها حتى الآن.

واختتم حديثه بالإشارة إلى قرار 3 يوليو، مؤكدًا أهمية تلك اللحظة في سياق الأحداث التي شهدتها مصر خلال تلك المرحلة.

الإخوان جماعة الإخوان السلطة القضائية مؤسسات الدولة أحمد موسى

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