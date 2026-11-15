وزير النقل يوجه بزيادة عربات قطارات قليوب - منوف - طنطا إلى 7 يوميًا و8 وقت الذروة

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تعليمات فورية إلى رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة عدد عربات جميع القطارات العاملة على الخط من 6 إلى 7 عربات على مدار اليوم، بإضافة عربة لكل قطار، على أن يبدأ التشغيل بالتشكيل الجديد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026.

وزير النقل كامل الوزير

كما وجه الوزير بزيادة عدد عربات بعض القطارات خلال أوقات الذروة من 7 إلى 8 عربات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيف التكدس وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت وزارة النقل ، أن ذلك في إطار الاستجابة الفورية لمطالب عدد من المواطنين الذين التقاهم الوزير خلال جولته اليوم بأحد القطارين الجديدين اللذين تم إدخالهما الخدمة بالخط الأول لمترو الأنفاق، بشأن مواجهة التكدس والكثافة الكبيرة للركاب على خط قليوب – منوف – طنطا، والذي يمر بمحطات عالية الكثافة مثل أشمون وشطانوف وغيرها من المحطات.

وأوضحت الوزارة، في بيانها أنه نظرًا لأن طول القطارات بعد زيادة عدد عرباتها سيتجاوز أطوال أرصفة بعض المحطات، ولحين الإنتهاء من تنفيذ أعمال إطالة الأرصفة والتي سيبدأ تنفيذها فورا ً، فإن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تهيبان بالسادة الركاب ضرورة الالتزام بالتحرك داخل القطار والنزول من العربات الأمامية فقط بالمحطات التي يتجاوز فيها طول القطار طول الرصيف، وعدم النزول من العربات التي تقع خارج حدود الأرصفة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لسلامة حركة الصعود والنزول.

وأكدت وزارة النقل استمرار العمل على تلبية مطالب المواطنين والاستجابة لاحتياجات جمهور الركاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الكثافات المتزايدة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمان على مختلف خطوط شبكة السكك الحديدية.