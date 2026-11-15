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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم تدريبي لتعزيز الوعي بالخدمات البيطرية وتطوير الثروة الحيوانية بدمياط

الطب البيطري
الطب البيطري
زينب الزغبي

استقبلت مديريه الطب البيطري بدمياط،  مجموعة من الطلاب في إطار التعاون المشترك مع كلية الزراعة بجامعة دمياط، للتعريف بالخدمات البيطرية والمجتمعية المختلفة التي تقدمها المديرية ودورها في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة .ولاء جعفر مدير ادارة الرعاية  والعلاج بالمديرية 
وجاءت الزيارة تحت إشراف كل من، الدكتور محمد صلاح الريس ، مدرس الفسيولوجي بقسم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بكلية الزراعة ، جامعة دمياط، والمهندسة  سماح نعيم أحمد الزند  مدرس مساعد بقسم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بكلية الزراعة – جامعة دمياط.

تضمنت الفعاليات التعريف بالخدمات البيطرية والمجتمعية التي تقدمها المديرية، ومن أبرزها البرامج الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتطوير السلالات المحلية من خلال انتقاء السلالات عالية الإنتاجية، بما يسهم في تحسين معدلات النمو وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

كما تم تسليط الضوء على أهمية التلقيح الاصطناعي باعتباره أحد الركائز الحديثة في تنمية وتحسين السلالات الحيوانية، ودوره في رفع الكفاءة الإنتاجية للأبقار والماشية، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.

وتناول اليوم التدريبي عددًا من الموضوعات العلمية والتطبيقية المهمة، شملت، الأمراض المنتشرة في المجترات وطرق مقاومتها والوقاية منها، جداول التحصينات وأهميتها في حماية الحيوانات من الأمراض الوبائية، التلقيح الاصطناعي وأغراضه وأهم الفنيات المرتبطة بتطبيقه، وكذلك  دور الطب البيطري في رعاية الحيوانات، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، والحفاظ على صحتها وسلامتها.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص مديرية الطب البيطري بدمياط على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على دور الخدمات البيطرية في حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مستقبل القطاع البيطري والإنتاج الحيواني.

دمياط محافظ دمياط الطب البيطري ندوة

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