شاهد.. آخر ماتم في ملف التصالح بمدن وقرى دمياط

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى دمياط تنفيذ جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية، فضلاً عن تكثيف المتابعة الميدانية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

متابعة ملفات التصالح وتحسين الخدمات بالمراكز التكنولوجية



شهدت مدينتا الزرقا والسرو متابعة سير العمل بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والوقوف على معدلات الإنجاز بملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات وإجراء المعاينات والانتهاء من الملفات المستوفاة، وإعداد نماذج 8 للمواطنين المستحقين وفقًا للقانون، مع التدقيق في المستندات وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

كما تضمنت المتابعة الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتقديم خدمات متميزة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وحماية صحة المواطنين



شهد مركز ومدينة كفر سعد حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع المنطقة الطبية والإدارة البيطرية، أسفرت عن ضبط 157 كجم من الدواجن واللحوم المفرومة مجهولة المصدر، والتي ظهرت عليها علامات الفساد، إلى جانب ضبط 200 كجم من المخللات منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن تجهيز الأغذية التابعة لأحد المطاعم الشهيرة بإحدى قرى المركز، حيث تم غلق المخزن إداريًا وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الجهات الصحية المختصة.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا حملة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، ومتابعة الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين وإعدام بعض الأصناف لتغير خواصها.

الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم

تواصلت اللقاءات الجماهيرية بمركز ومدينة كفر سعد لبحث مطالب الأهالي والاستماع إلى شكاواهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، كما تم تنفيذ نزول ميداني إلى الوحدة المحلية بكفر سليمان لمعاينة إحدى الشكاوى التي سبق طرحها خلال اللقاءات الجماهيرية، والوقوف على أسبابها على الطبيعة وتوجيه الجهات المعنية بسرعة التعامل معها.

كما شملت المتابعة المرور على المركز التكنولوجي بمدينة ميت أبو غالب، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجههم وسرعة إنهاء طلباتهم.

جهود مكافحة القوارض والحشرات والتوعية المجتمعية

شهدت الوحدة المحلية بالسوالم التابعة لمركز كفر سعد تنفيذ حملة لمكافحة القوارض والحشرات بالتعاون مع وحدة الملاريا بكفر سعد، استهدفت المناطق المحتمل وجود القوارض بها، وعلى امتداد الترع والمصارف، بهدف تحسين مستوى المحيط البيئي والحفاظ على الصحة العامة.

كما تابعت الوحدة المحلية بقرية كرم ورزوق بفارسكور، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، تنفيذ ندوة توعوية حول عناصر التربية الإيجابية للأسرة، والتي نظمها المركز الإعلامي بمديرية الصحة بدمياط، إلى جانب متابعة أعمال تجميل سور المدارس بالرسومات والرموز التعليمية بقرية شرباص، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحسن البيئة المحيطة بالمدارس.

وفي إطار متابعة المناطق المطلة على المجاري المائية، عُقد اجتماع مع رؤساء القرى المطلة على ترعة السلام ومصرف العطوي ومصرف السرو، للتأكيد على تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن حصر المناطق والأنشطة، ومتابعة الأعمال والإجراءات المطلوبة