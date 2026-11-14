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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظا دمياط والقليوبية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز منظومة «مدن التعلم»

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين المحافظات ، وتبادل التجارب التنموية الناجحة، وقّع  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظتين في مجال «مدن التعلم»، وذلك في إطار جهود الدولة للاستثمار في بناء الإنسان وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وبدعم فني من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من حرص المحافظتين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال التعلم المستمر، وتعزيز فرص التعلم لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تنمية المهارات والقدرات البشرية، ومواكبة متطلبات سوق العمل والتحولات الرقمية والتكنولوجية، ودعم مسارات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المشتركة، تشمل تبادل الخبرات في مجالات التعليم المجتمعي والتدريب المهني وتنمية القدرات، وتنظيم الندوات والفعاليات التوعوية للتعريف بمفهوم مدن التعلم، إلى جانب إقامة معارض تسويقية مشتركة لمنتجات الشباب والسيدات والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظتين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
كما يشمل التعاون تنظيم معسكرات شبابية مشتركة بمشاركة أبناء المحافظتين، لإعداد مقترحات لمشروعات قابلة للتطبيق في مجالي التعلم والاستدامة، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في منظومة التعلم، وربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي، ووضع مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الأثر التنموي للمبادرات والأنشطة المشتركة.
ويستند البروتوكول إلى ما تمتلكه المحافظتان من مقومات وتجارب متميزة في هذا المجال؛ حيث تمثل محافظة دمياط نموذجًا في تطبيق مفهوم التعلم مدى الحياة، بعد انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو عام 2019، وحصولها على جائزة مدن التعلم عام 2021، فيما تمتلك محافظة القليوبية مقومات تعليمية وصناعية وزراعية وبشرية متنوعة، وتعمل على دعم منظومة التعلم المستمر من خلال شراكاتها مع جامعة بنها، ومراكز التدريب وتنمية القدرات والمكتبات العامة والمراكز التكنولوجية، إلى جانب التوسع في برامج محو الأمية والتمكين الاقتصادي والتدريب المهني.
ويؤسس البروتوكول لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين المحافظتين، تقوم على تبادل التجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي، ويدعم بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة متطلبات التنمية وتحديات المستقبل.

دمياط محافظ دمياط برتوكول حسام فوزي

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