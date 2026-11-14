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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 17 سفينة .. بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9862 طن تشمل : 4545 طن مولاس و 2902 طن يوريا و 515 طن برسيم حجازى و 1900 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40036 طن تشمل : 5956 طن حديد و 14737 طن قمح و 6120 طن خردة و 882 طن ابلاكاش و 1009 طن خشب زان و 8465 طن فول و 1056 طن ذرة و 1135 طن بضائع متنوعة و 2482 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 676 طن   .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1597 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 403 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1787 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 21127 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2666 حركة .

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