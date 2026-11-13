دمياط: مديرية الصحة تنظم قافلة طبية تقدم خدماتها لـ 1018 مواطنا في كفر سعد

أعلن محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبري بمركز كفر سعد، تضمنت 8 عيادات تخصصية متنقلة، واستمرت على مدار يومين، تردد عليها 1018 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

جاء ذلك عقب إطلاعه على تقرير بشأن جهود إدارة القوافل بمديرية الصحة، لاستكمال تقديم القوافل الطبية والعلاجية بكافة المناطق وفقًا للخطة المُعدة مسبقا، والتي تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، والذي عرضه الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط.

ومن جهتها، أوضحت منسق القوافل العلاجية بدمياط، الدكتورة سها خيري المكاوي، أنه تم إجراء 191 تحليلا بمعمل الدم، و27 تحليلا بمعمل الطفيليات، وفحص 38 حالة بالسونار، وفحص 111 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما تم على هامش القافلة عقد 9 ندوات للتثقيف الصحي، تردد عليها 110 مواطنين، فيما شاركت فرق المبادرات الرئاسية بتقديم خدماتها للمواطنين المترددين على القافلة.

ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين، واستحسانا كبيرا لأوجه الرعاية الصحية المقدمة لهم منها.