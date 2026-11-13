زامبيا تتعادل مع بوروندي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب زامبيا أمام نظيره بوروندي، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث افتتح إدوارد تشيلوفيا التسجيل لصالح منتخب زامبيا في الدقيقة 64، قبل أن ينجح منتخب بوروندي في إدراك التعادل عن طريق جيروموجيشا، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب زامبيا رصيده إلى 4 نقاط، بينما وصل منتخب بوروندي إلى نقطتين، ليواصل المنتخبان المنافسة على حظوظهما في التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين في الجولة الرابعة من التصفيات، يوم 17 نوفمبر الجاري، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية.