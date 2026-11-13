صراع المجندات والحاخامات.. تحرك ديني جديد لمواجهة الاختلاط داخل الجيش الإسرائيلي

في تحرك جديد يعكس تصاعد الجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن دمج النساء والرجال في الوحدات العسكرية، عقد عدد من كبار حاخامات التيار الصهيوني الديني ورؤساء المعاهد الدينية العسكرية اجتماعًا في مدينة سديروت، مساء الخميس، لبحث تداعيات الخدمة العسكرية المختلطة والصعوبات التي يواجهها الجنود المتدينون في الالتزام بتعاليم الشريعة اليهودية خلال أداء خدمتهم داخل الجيش الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة «إسرائيل ناشيونال نيوز» ، أن الاجتماع شهد الإعلان عن مبادرة لتقديم الدعم والإرشاد الديني والقانوني للجنود المتدينين الذين يواجهون مواقف تتعلق باختلاط الرجال والنساء خلال الخدمة العسكرية.

خط ساخن لمواجهة الخدمة المختلطة

وبحسب التقرير، أطلق تجمع «عوز بانامير» (Oz Banamer) خطًا ساخنًا لتقديم المشورة والمساعدة للجنود الذين يواجهون صعوبات في التوفيق بين متطلبات الخدمة العسكرية والتزاماتهم الدينية، على أن يوفر الخط إرشادات تتعلق بالشريعة اليهودية والجوانب القانونية، إلى جانب الدعم في التعامل مع المواقف التي تثير اعتراضات دينية لديهم.

وشارك في الاجتماع رؤساء معاهد «هسدر» الدينية، إلى جانب قيادات مؤسسات تعليمية دينية وما قبل التجنيد العسكري، من بينهم الحاخامات يهوشع شبيرا، وديفيد فندل، وديفيد جيامي، وإيلياهو زيني، ويهودا سادان، وتزفي كوستينر، ونوعام فالدمن، وموشيه شاخور.

جدل حول دمج النساء والرجال في الوحدات القتالية

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع تناول التحديات المرتبطة بالخدمة المختلطة داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بمدى التزام المؤسسة العسكرية بالضوابط التي تنظم وجود الرجال والنساء في الوحدات العسكرية، وتأثير ذلك على الجنود المنتمين إلى التيار الديني.

كما استعرض المشاركون الاستفسارات الأولية التي تلقاها الخط الساخن منذ بدء تشغيله، وبحثوا سبل التعامل معها وتوسيع نطاق الدعم المقدم للجنود المتدينين.

وشارك رئيس قسم الحاخامية العسكرية، الحاخام عودي شوارتز، في مناقشة التحديات المرتبطة بالخدمة المختلطة، في مؤشر على انتقال القضية إلى مستوى أوسع من النقاش داخل المؤسسات الدينية والعسكرية الإسرائيلية.

خلاف يتجاوز الثكنات العسكرية

ويأتي هذا التحرك في ظل خلاف متصاعد بشأن خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع مشاركة النساء في الأدوار القتالية، ولا سيما البرنامج التجريبي الخاص بدمج المجندات في سلاح المدرعات، والذي من المقرر أن يبدأ في نوفمبر 2026.

وكان عدد من رؤساء المعاهد الدينية العسكرية قد أعلنوا في وقت سابق اعتراضهم على دمج النساء في وحدات الدبابات، وهدد بعضهم بعدم إرسال طلابهم للخدمة في سلاح المدرعات حال تنفيذ الخطة، بسبب اعتراضاتهم على الاختلاط بين الجنسين داخل الوحدات القتالية.

وفي المقابل، يتمسك الجيش الإسرائيلي بتوسيع قاعدة التجنيد والاستفادة من النساء في المهام العسكرية، في ظل احتياجاته المتزايدة إلى القوى البشرية بعد سنوات من العمليات العسكرية على جبهات متعددة.

ويكشف التحرك الأخير عن أن قضية دمج المجندات لم تعد مقتصرة على الجوانب التنظيمية والتدريبية داخل الجيش الإسرائيلي، بل امتدت إلى صراع أوسع بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية بشأن طبيعة الخدمة العسكرية وحدود الفصل بين الرجال والنساء، وهو ما يضع قيادة الجيش أمام تحدي الموازنة بين احتياجاتها العملياتية والضغوط الدينية والاجتماعية.