هاري كين: هدفي الوصول إلى 100 هدف مع منتخب إنجلترا

أكد هاري كين، لاعب إنجلترا وبايرن ميونخ، أن هدفه المقبل هو الوصول إلى 100 دولي مع "الأسود الثلاثة"، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على كرواتيا 2-1.

وسجل كين (33 عاما) هدفا من ركلة الجزاء في الدقيقة 64 ليمنح إنجلترا التقدم على كرواتيا، ليرفع مهاجم بايرن ميونيخ رصيده من الأهداف الدولية إلى 92 بفارق 39 هدفا عن صاحب المركز الثاني واين روني.

وكانت هذه مباراة استثائية لكين، الي خاض مباراته الدولية رقم 126 بقميص منتخب إنجلترا، ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس الأسطوري بيتر شيلتون (125 مباراة) وينفرد بصدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ "الأسود الثلاثة".

وقال كين: "إنه إنجاز مهم في تاريخ إنجلترا، لكن بمجرد انطلاق صفارة البداية، يصبح أهم شيء هو المباراة ومحاولة الفوز، قلت دائما إن كل هذه الإنجازات الكبيرة التي حققتها، عندما تفوز بالمباراة، فإن ذلك أفضل عشر مرات من الإنجازات".

وأتم: "الوصول إلى 100 هدف هذا هدف قابل للتحقيق بالتأكيد اقترب من تحقيقه، بالتأكيد أنه هدف آخر مهم، أهدرت ركلة الجزاء الأخيرة مع بايرن، لذلك أعتقد أن الركلة التالية مهمة دائما للعودة للمسار الصحيح وتجنب الدخول في سلسلة من إهدار ركلات الجزاء".

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري الأمم الأوروبية.