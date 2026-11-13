مدير الموساد يبحث في واشنطن استئناف الحرب على إيران.. ونتنياهو يضغط على ترامب للعودة إلى المواجهة

تتزايد المؤشرات على احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل تحركات إسرائيلية مكثفة داخل الولايات المتحدة، يقودها رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» رومان جوفمان، الذي وصل إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تطورات الحرب والخيارات المطروحة للتعامل مع طهران.

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، الجمعة، أن زيارة جوفمان تأتي في وقت يمارس فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا على الإدارة الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أبدى ترامب حتى الآن تحفظًا على العودة إلى المواجهة المسلحة، مفضلًا إتاحة الفرصة أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها الموقع، يعتزم رئيس الموساد الاجتماع بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، كما يُتوقع أن يتوجه إلى مدينة ميامي للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مشاورات تتعلق بمستقبل الصراع مع إيران والخيارات الأمريكية والإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين جوفمان ونتنياهو، إذ يُعد رئيس الموساد من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما يضفي على زيارته أبعادًا تتجاوز الاتصالات الأمنية التقليدية، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الإسرائيلية لإعادة الخيار العسكري إلى طاولة الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات امتدادًا لمباحثات سابقة بين ترامب ونتنياهو بشأن مستقبل المواجهة، إذ كشفت تقارير سابقة لـ«أكسيوس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حث الرئيس الأمريكي على استئناف الضربات ضد إيران، بينما فضّل ترامب منح المفاوضات فرصة إضافية.

وتتزامن التحركات الأمريكية الإسرائيلية مع حالة من الغموض بشأن مستقبل الأزمة، في ظل استمرار الخلافات حول التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ومخاوف من أن يؤدي استئناف العمليات العسكرية إلى اتساع نطاق التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية على المنطقة والعالم.