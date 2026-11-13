نيجيريا مهددة بغياب صادم عن كأس أمم إفريقيا 2027

بات منتخب نيجيريا في موقف صعب خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما ازدادت تعقيدات حسابات التأهل عقب تعادل غينيا بيساو مع مدغشقر بنتيجة 1-1.

وألقى التعادل بظلاله على حظوظ منتخب النسور الخضراء في بلوغ النهائيات، بعدما أصبحت مهمته أكثر صعوبة، في ظل حاجته إلى تحقيق نتائج قوية خلال مبارياته المتبقية، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل.

وبات المنتخب النيجيري مطالبًا بتجنب إهدار المزيد من النقاط، مع السعي لتحقيق انتصارات بفوارق أهداف كبيرة، بحسب حسابات المجموعة، لإنقاذ فرصه في الظهور بالنسخة المقبلة من البطولة القارية.

ويهدد هذا الموقف بغياب نيجيريا عن كأس أمم إفريقيا 2027، حال فشلها في تدارك موقفها خلال الجولات المتبقية من التصفيات.