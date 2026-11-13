مفاجأة في برشلونة.. حمزة عبد الكريم يفكر في الرحيل

يفكر حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة، في الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، بسبب قلة مشاركاته وعدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، فإن اللاعب يدرس إمكانية خوض تجربة جديدة خارج برشلونة بنظام الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر والمشاركة بانتظام، بما يساعده على مواصلة التطور وإثبات قدراته الفنية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تدرس الموافقة على رحيل اللاعب مؤقتًا، حال عدم حصوله على ضمانات بشأن فرص مشاركته مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على تطوره ومنحه فرصة أكبر للظهور داخل الملعب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه حمزة عبد الكريم إلى تحديد مستقبله مع برشلونة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن فرصه في المشاركة أو خوض تجربة إعارة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.