قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع المجندات والحاخامات.. تحرك ديني جديد لمواجهة الاختلاط داخل الجيش الإسرائيلي
الجبهة الوطنية: إنهاء أزمة الدهابة بداية لمرحلة جديدة من تقنين التنقيب عن الذهب
اليوم.. «البصير» في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
الأفوكادو أم الموز.. أيهما أفضل وأكثر فائدة في خفض ضغط الدم؟
موعد بداية فصل الشتاء في مصر 2026.. تحذيرات مهمة بشأن تخفيف الملابس
حمزة عبد الكريم يدرس الرحيل عن برشلونة.. والإعارة تقترب
انقطاع مايكروسوفت يؤثر على عمل شركات الطيران ويؤخر رحلات جوية
هاري كين: هدفي الوصول إلى 100 هدف مع منتخب إنجلترا
قبل الظهور الأول مع منتخب مصر.. سجل مميز لـ علي ماهر مع الأندية بالدوري
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي.. ظهور أول لعلي ماهر وقيادة هجومية لمحمد صلاح
خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار ممثله بمفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا
مدير الموساد يبحث في واشنطن استئناف الحرب على إيران.. ونتنياهو يضغط على ترامب للعودة إلى المواجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: الشركات الأجنبية بمصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة رئيسية بمؤتمر الاستثمار العالمي WIC30، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، تحت عنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة» في جنيف بسويسرا.

واستعرض الدكتور محمد عوض خلال كلمته التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن منظومة الاستثمار، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الشركات وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى ارتفاع حصة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 55% خلال العام المالي 2025/2026، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية . 

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت إدارة مستقلة للاستدامة لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، وتشجيعها على تخصيص جزء من أرباحها للمبادرات المجتمعية، إلى جانب إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإعداد تقارير الهيئة في مجالي الاستدامة والبصمة الكربونية.

دعم سلاسل القيمة الشاملة والتنافسية

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أهمية المناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة والتنافسية، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين لتوفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج، مقارنة بنحو 49.1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و45.4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم سيبيون أوليفيرا جومي، مدير إدارة البرامج القطرية بمركز التجارة الدولية في جنيف، وعائشة ديالو، المديرة التنفيذية لإطار العمل المتكامل المعزز (EIF) بمنظمة التجارة العالمية، وسوزان جرين، الأمين العام المساعد للسياسات والبرامج بمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، وأرليت فيربلويغ، رئيسة قسم تنمية المؤسسات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

هيئة الاستثمار مداخلات الإنتاج دول أفريقيا المصدرين المصريين الموردين المحليين الشركات الأجنبية المناطق الاستثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: كل أمة تبحث عن نماذج تحتذي بها.. والرسول وصحابته أعظم القدوات

الدكتور ابو اليزيد سلامة من منبر الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر يؤكد على توقير الصحابة ويحذر من الانسياق وراء الشبهات التي تستهدف النيل منهم

خطيب المسجد الحرام

حق الله على عباده.. خطيب المسجد الحرام: من أجله خلق الخلق وأنزل الكتب

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد