الاستثمار: الشركات الأجنبية بمصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة رئيسية بمؤتمر الاستثمار العالمي WIC30، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، تحت عنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة» في جنيف بسويسرا.

واستعرض الدكتور محمد عوض خلال كلمته التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن منظومة الاستثمار، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الشركات وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى ارتفاع حصة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 55% خلال العام المالي 2025/2026، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت إدارة مستقلة للاستدامة لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، وتشجيعها على تخصيص جزء من أرباحها للمبادرات المجتمعية، إلى جانب إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإعداد تقارير الهيئة في مجالي الاستدامة والبصمة الكربونية.

دعم سلاسل القيمة الشاملة والتنافسية

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أهمية المناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة والتنافسية، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين لتوفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج، مقارنة بنحو 49.1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و45.4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم سيبيون أوليفيرا جومي، مدير إدارة البرامج القطرية بمركز التجارة الدولية في جنيف، وعائشة ديالو، المديرة التنفيذية لإطار العمل المتكامل المعزز (EIF) بمنظمة التجارة العالمية، وسوزان جرين، الأمين العام المساعد للسياسات والبرامج بمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، وأرليت فيربلويغ، رئيسة قسم تنمية المؤسسات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).