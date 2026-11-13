جريليش يعتذر لجماهير إيفرتون بعد غيابه عن المباريات بسبب مخالفة تأديبية

اعتذر جاك جريليش، جناح إيفرتون، بعد غيابه عن ثلاث مباريات بسبب انتهاكه لقواعد الانضباط في النادي.

تم استبعاد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، المعار من مانشستر سيتي، من تشكيلة إيفرتون أواخر الشهر الماضي، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تم استبعاده لتغيبه عن التدريبات دون إذن.

كتب جريليش في قصة على إنستغرام بعد أن لعب مع إيفرتون في مباراة ودية مغلقة مع ديربي كاونتي: "أريد أن أعتذر للجماهير ولكل شخص في النادي لعدم تمكني من مساعدة الفريق في الأسابيع القليلة الماضية".

وأتم: "أحب اللعب لهذا النادي، وأتوق للعودة للعب أمامكم بقميص إيفرتون، أراكم جميعا قريبا".

لعب جريليش آخر مباراة تنافسية له مع إيفرتون في 17 أكتوبر، في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي قبل أن يجبره المرض على التغيب عن رحلة إلى أرسنال في نهاية الأسبوع التالي.

بعد استبعاد جريليش، فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة ومرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فوز آخر في الدوري ضد كوفنتري سيتي.

يحتل إيفرتون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة،ويلاقي في مباراته القادمة برينتفورد يوم 23 نوفمبر.