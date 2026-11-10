جاري نيفيل يربط تراجع مانشستر سيتي بأزمته المالية

أثار جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، تساؤلات بشأن الأسباب وراء تراجع نتائج مانشستر سيتي مؤخرًا، مشيرًا إلى إمكانية تأثر الفريق بالضغوط المحيطة بقضيته المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي.

وأوضح نيفيل، في تصريحات لشبكة "إن بي سي سبورتس"، أن الأزمة القانونية التي تحيط بالنادي ربما تحولت إلى عبء نفسي على اللاعبين، وأصبحت أحد العوامل المؤثرة في مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال نيفيل إن هناك مؤشرات تدعو للقلق بشأن الوضع الحالي لمانشستر سيتي، معتبرًا أن الأجواء المحيطة بالنادي قد تكون ألقت بظلالها على أداء اللاعبين، مضيفًا أن الضغوط الإعلامية والتكهنات بشأن مستقبل الفريق ربما تسببت في حالة من الاستنزاف الذهني.

وتساءل نجم مانشستر يونايتد السابق عما إذا كان لاعبو سيتي يعانون من إرهاق بدني ونفسي نتيجة الضجة المستمرة حول النادي، أم أن التراجع الحالي لا يتجاوز كونه فترة سلبية عابرة.

وشدد نيفيل على ضرورة تحرك إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق، لمعالجة المشكلات سريعًا خلال فترة التوقف الدولي، محذرًا من أن استمرار خسارة المباريات بهذه الصورة أمر لا يمكن قبوله داخل نادٍ بحجم مانشستر سيتي.

وتعود الأزمة إلى الاتهامات المتعلقة بخرق مانشستر سيتي القواعد المالية للدوري الإنجليزي على مدار تسع سنوات، بين عامي 2009 و2018، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بعدم التعاون مع التحقيقات، وهي القضية التي لا تزال تلقي بظلالها على مستقبل النادي.

ويرى نيفيل أن احتمالات تعرض مانشستر سيتي لعقوبات قد تصل إلى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي تمثل مصدر ضغط وتشتيت للاعبين، في ظل حالة الغموض المحيطة بمصير النادي.