الجماهير على رأسي.. حسن شحاتة: لا شيء يسعدني أكثر من رؤية الزمالك بطلًا

أكد حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك، اعتزازه الكبير بجماهير القلعة البيضاء، مشددًا على حبه وتقديره لها، ومتمنيًا أن تظل دائمًا مصدر قوة ودعم للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات عبر تطبيق «زملكاوي»: «جماهير الزمالك على رأسي من فوق، وأنا أحبهم وأعشقهم مثلما يحبونني ويعشقونني، وأتمنى أن تظل هذه الجماهير دائمًا مصدر قوة للنادي، وأن تساهم في استمرار فريق الكرة بحالة فنية جيدة».

وأضاف: «أكثر ما يسعدني هو التتويج بالبطولات، سواء عندما يفوز الزمالك أو يحقق زملاؤنا الإنجازات، نشعر وقتها بأن الفرحة تعم أرجاء النادي، وقد تصل شدة السعادة إلى حد البكاء من شدة التأثر».

وتابع المعلم: «الفرح والحزن ارتبطا دائمًا بمشوارنا مع الزمالك، فقد عشت هنا لحظات من السعادة وأخرى من الحزن، ولذلك أتمنى أن نعيش دائمًا أجواء الفرح».

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أمنيته باستمرار حالة الاستقرار والنجاح داخل نادي الزمالك، وتحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهيره التي وصفها بأنها مصدر قوة النادي.