قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشر سلام: داعش وفروعه تتصدر النشاط الإرهابي وباكستان في المقدمة
وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا
موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجماهير على رأسي.. حسن شحاتة: لا شيء يسعدني أكثر من رؤية الزمالك بطلًا

حسن شحاته
حسن شحاته
منار نور

أكد حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك، اعتزازه الكبير بجماهير القلعة البيضاء، مشددًا على حبه وتقديره لها، ومتمنيًا أن تظل دائمًا مصدر قوة ودعم للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات عبر تطبيق «زملكاوي»: «جماهير الزمالك على رأسي من فوق، وأنا أحبهم وأعشقهم مثلما يحبونني ويعشقونني، وأتمنى أن تظل هذه الجماهير دائمًا مصدر قوة للنادي، وأن تساهم في استمرار فريق الكرة بحالة فنية جيدة».

وأضاف: «أكثر ما يسعدني هو التتويج بالبطولات، سواء عندما يفوز الزمالك أو يحقق زملاؤنا الإنجازات، نشعر وقتها بأن الفرحة تعم أرجاء النادي، وقد تصل شدة السعادة إلى حد البكاء من شدة التأثر».

وتابع المعلم: «الفرح والحزن ارتبطا دائمًا بمشوارنا مع الزمالك، فقد عشت هنا لحظات من السعادة وأخرى من الحزن، ولذلك أتمنى أن نعيش دائمًا أجواء الفرح».

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أمنيته باستمرار حالة الاستقرار والنجاح داخل نادي الزمالك، وتحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهيره التي وصفها بأنها مصدر قوة النادي.

حسن شحاته الزمالك تكريم حسن شحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة ملاكي

مصرع السائق وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الهويس بالمحلة بسبب السرعة الزائدة

وزير العدل

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق البنك التجاري الدولي بمدينة برج العرب الجديدة

صورة أرشيفية

الغربية.. 120مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد