قفزة جديدة.. الجنيه الذهب يكسر حاجز الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 ارتفاعها الكبير والمتواصل، بعد أن أغلقت تعاملات أمس الاثنين على قفزة قوية في جميع الأعيرة، تزامنا مع الارتفاع العالمي في سعر الأوقية، ليواصل المعدن الأصفر الصعود للأسبوع الثاني على التوالي ويسجل مستويات قياسية جديدة، وتصدر الجنيه الذهب المشهد في سوق الصاغة، بعد أن كسر حاجز 50 ألف جنيه، ليصل إلى 50120 جنيها.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الصعود في سوق الذهب، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في سعر الأوقية عالميا، وسعر الدولار محليا، وهما العاملان الأهم في تحديد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وسجل عيار 24 اليوم 7160 جنيها، مقابل 7103 جنيهات يوم الأحد، بارتفاع قدره 57 جنيها.

وسجل عيار 21 اليوم 6265 جنيها، مقابل 6215 جنيها يوم الأحد، بارتفاع قدره 50 جنيها.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 1772.89 جنيه، بعد أن سجلت 222700.89 جنيه، مقابل 220928 جنيها يوم الأحد.

فيما قفز الجنيه الذهب بمقدار 400 جنيه مرة واحدة، بعد أن سجل 50120 جنيها اليوم، مقابل 49720 جنيها يوم الأحد.

ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الجنيه الذهب في صدارة اهتمام المتابعين، خاصة بعد كسره حاجز 50 ألف جنيه رسميا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24: شراء 7160 جنيها، بيع 7137 جنيها

سعر الذهب عيار 22: شراء 6563 جنيها، بيع 6542 جنيها

سعر الذهب عيار 21: شراء 6265 جنيها، بيع 6245 جنيها

سعر الذهب عيار 18: شراء 5370 جنيها، بيع 5353 جنيها

سعر الذهب عيار 12: شراء 3580 جنيها، بيع 3568 جنيها

سعر أونصة الذهب: شراء 222701 جنيه، بيع 221986 جنيها

سعر الجنيه الذهب: شراء 50120 جنيها، بيع 49960 جنيها