قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟
صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن
بعد رحيله عن الفراعنة.. حسام حسن يدخل حسابات الكرة الجزائرية
قفزة جديدة.. الجنيه الذهب يكسر حاجز الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء
المفتي: مواجهة الشائعات مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد لمؤسسات المجتمع
مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم
بزشكيان: المرشد الإيراني أصدر تعليمات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» مع واشنطن
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
هجوم أوكراني بمسيرات يقطع الكهرباء عن لوجانسك ومناطق مجاورة
أستاذ طب نفسي: العزلة الاجتماعية تضعف الجهاز المناعي وتصيب الإنسان بالخرف
ضغوط لإشعال الصراع.. نتنياهو يطارد ترامب باتصالات يومية لاستئناف حرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة.. الجنيه الذهب يكسر حاجز الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 ارتفاعها الكبير والمتواصل، بعد أن أغلقت تعاملات أمس الاثنين على قفزة قوية في جميع الأعيرة، تزامنا مع الارتفاع العالمي في سعر الأوقية، ليواصل المعدن الأصفر الصعود للأسبوع الثاني على التوالي ويسجل مستويات قياسية جديدة، وتصدر الجنيه الذهب المشهد في سوق الصاغة، بعد أن كسر حاجز 50 ألف جنيه، ليصل إلى 50120 جنيها.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الصعود في سوق الذهب، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في سعر الأوقية عالميا، وسعر الدولار محليا، وهما العاملان الأهم في تحديد أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وسجل عيار 24 اليوم 7160 جنيها، مقابل 7103 جنيهات يوم الأحد، بارتفاع قدره 57 جنيها.

وسجل عيار 21 اليوم 6265 جنيها، مقابل 6215 جنيها يوم الأحد، بارتفاع قدره 50 جنيها.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 1772.89 جنيه، بعد أن سجلت 222700.89 جنيه، مقابل 220928 جنيها يوم الأحد.

سعر الجنيه الذهب

فيما قفز الجنيه الذهب بمقدار 400 جنيه مرة واحدة، بعد أن سجل 50120 جنيها اليوم، مقابل 49720 جنيها يوم الأحد.

ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الجنيه الذهب في صدارة اهتمام المتابعين، خاصة بعد كسره حاجز 50 ألف جنيه رسميا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24: شراء 7160 جنيها، بيع 7137 جنيها

سعر الذهب عيار 22: شراء 6563 جنيها، بيع 6542 جنيها

سعر الذهب عيار 21: شراء 6265 جنيها، بيع 6245 جنيها

سعر الذهب عيار 18: شراء 5370 جنيها، بيع 5353 جنيها

سعر الذهب عيار 12: شراء 3580 جنيها، بيع 3568 جنيها

سعر أونصة الذهب: شراء 222701 جنيه، بيع 221986 جنيها

سعر الجنيه الذهب: شراء 50120 جنيها، بيع 49960 جنيها

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الذهب في مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

انفجار مصنع للصلب في تركيا

16 قتيلا و13 مصابا.. انفجار مروع في مصنع للصلب بتركيا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

السياحة البيئية والعمران الأخضر.. فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات المصرية العُمانية

جانب من الحدث

وزير التخطيط : الاقتصاد أثبت مرونته أمام الصدمات الإقليمية و مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد قرار رفع العائد

هتكسب كام.. تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي بعد رفع العائد إلى 18.85 بالمئة

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد