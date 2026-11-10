هجوم أوكراني بمسيرات يقطع الكهرباء عن لوجانسك ومناطق مجاورة

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلا عن سلطات موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، بأن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب، اليوم الثلاثاء، في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وعدد من المناطق المجاورة.

ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير بشأن انقطاع الكهرباء أو ملابسات الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أوكراني، عبر تطبيق «تيليجرام»، أن طائرة مسيرة أصابت منشأة صناعية في مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات الروسية والأوكرانية على منشآت البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وسط مخاوف من اتساع الأضرار التي تلحق بقطاع الطاقة في البلدين.