حسن الخاتمة.. وفاة مسن خلال أداء صلاة الفجر داخل مسجد في المنوفية

​سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية "طه شبرا" التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب النبأ الأليم بوفاة المغفور له بإذن الله، الأستاذ ربيع أبو الفتوح، أحد أبرز قامات التربية والتعليم بالمركز، والذي وافته المنية داخل المسجد أثناء أدائه صلاة الفجر.

​ونعى أهالي القرية وزملاء الفقيد وطلابه الراحل، مؤكدين أنه كان نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والعطاء؛ حيث أفنى حياته في خدمة المنظومة التعليمية وتربية الأجيال على مدار عقود، وكان حريصًا على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس طلابه قبل العلم.

​وأعرب أهالي القرية عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الصالحين ويجعل حسن خاتمته في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان