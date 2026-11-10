موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة.. صراع القمة يشتعل

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز متصدر المسابقة، ومواصلة المنافسة على استعادة لقب الدوري، بينما يتطلع الفريق السماوي إلى تعزيز موقعه في القمة والابتعاد عن أقرب منافسيه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع اثنين من أبرز المنافسين على لقب البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر إذاعة المواجهة عبر قناة ON Sport، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية وأبرز أحداث اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بعد فترة الراحة

ويستغل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، فترة التوقف الدولي الحالية لتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وكان عموتة قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام، عقب مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

ويعمل الجهاز الفني خلال فترة التوقف على استعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية والتخلص من الإجهاد، قبل استئناف التدريبات الجماعية وبدء التحضيرات الفنية للمباراة، مع السعي للوصول بجميع العناصر إلى أفضل حالة ممكنة.

ترتيب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويطمح الفريق الأحمر إلى حسم المواجهة لصالحه، وتقليص الفارق مع بيراميدز متصدر الترتيب، في مباراة قد تلعب نتيجتها دورًا مؤثرًا في شكل المنافسة على قمة الدوري خلال الجولات المقبلة.