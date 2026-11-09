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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
محمد غالي

يبحث ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، لمعرفة توقيت إتاحة الرواتب والمستحقات المالية، وتستعد وزارة المالية لبدء إجراءات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر نوفمبر 2026، وفق المواعيد الرسمية التي أعلنتها الوزارة، وذلك في إطار تنظيم عمليات صرف المستحقات الشهرية وتيسير حصول الموظفين على رواتبهم من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وتأتي عمليات الصرف بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، والتي بدأ تنفيذها اعتبارا من يوليو 2026، بما انعكس على مستويات الأجور المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية، وهو ما يدفع الموظفين إلى متابعة مواعيد الصرف وقيمة الرواتب المستحقة.

  موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر، وفقا للجدول المعلن لصرف مستحقات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها.

كما أعلنت الوزارة تخصيص أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، ضمن خطة تنظيم مواعيد الصرف وتخفيف التكدس أمام منافذ الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

  أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على مرتبات شهر نوفمبر من خلال عدد من المنافذ المعتمدة، وتشمل:

البنوك المصرية، ومن بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
مكاتب البريد المصري المنتشرة بمختلف المحافظات.
ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية.
شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح خدمات السحب النقدي.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة

تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بدأ العمل بها في يوليو 2026.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وجاءت مستويات الأجور قبل الزيادة وبعد تطبيقها وفقا للبيانات المعلنة كالتالي:

الدرجة الوظيفية  قبل الزيادة  بعد الزيادة 
الدرجة الممتازة  13,200 جنيه  14,900 جنيه 
الدرجة العالية  11,200 جنيه  12,900 جنيه 
مدير عام أو ما يعادلها  10,300 جنيه  11,400 جنيه 
الدرجة الأولى  9,200 جنيه  10,800 جنيه 
الدرجة الثانية  8,200 جنيه  9,500 جنيه 


الدرجة الثالثة التخصصية  8,700 جنيه  9,100 جنيه 
الدرجة الرابعة  8,200 جنيه  9,300 جنيه 
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة  8,100 جنيه  9,100 جنيه 
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة  7,000 جنيه  8,100 جنيه 
وتستمر وزارة المالية في تطبيق جدول صرف المرتبات وفقا للمواعيد المحددة لكل شهر، مع إتاحة المستحقات عبر منافذ الصرف المختلفة، بما يضمن سهولة حصول العاملين بالدولة على رواتبهم دون الحاجة إلى التزاحم أمام أماكن الصرف.

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