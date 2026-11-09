اعتقال شقيق أوربان في المجر بتهمة الاتجار بالبشر

أُلقي القبض على آرون أوربان، شقيق رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر.

وفي بيان لها، أعلنت الشرطة صباح اليوم عن اعتقال عدد من الأشخاص في بودابست وبلدتين في مقاطعة بست، في إطار قضيتين جنائيتين جاريتين، وشملت العملية، التي نفذتها الشرطة الوطنية للتحقيقات والمكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ووعدت السلطات بتقديم مزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إليه بعد ظهر اليوم.

مداهمة عقار مرتبط بشركة آرون أوربان

ووفقاً لبوابة "تيلكس"، داهم ضباط من مركز مكافحة الإرهاب صباح الاثنين عقاراً في فوتليجيت مرتبطاً بشركة يملكها آرون أوربان.

وأكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال العملية، إلا أنها لم تستطع تأكيد ما إذا كان قد تم اعتقاله.

وأكدت رئيسة مكتب التحقيقات الفيتنامية (NVVH)، آنا أونغر، للصحيفة أن المكتب بدأ تحقيقات جديدة في قضية شقيق رئيس الوزراء السابق، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

التهم الموجهة لشقيق أوربان

ويتعلق التحقيق بنظام وساطة مزعوم لإصدار تأشيرات وتصاريح إقامة لمواطنين أجانب، وخاصةً فيتناميين ونيباليين.

وفي مايو 2025، أعادت صحيفة "تيلكس" بناء تفاصيل المعاملات التجارية لآرون أوربان وشركائه، مستندةً إلى تسجيل صوتي ناقش فيه شقيق رئيس الوزراء آنذاك طلبات تأشيرات رُفضت من قبل السلطات.

ووفقاً للصحيفة، يُزعم أن بعض الوسطاء طلبوا أموالاً مقابل تسهيل الإجراءات عبر علاقاتهم مع مؤسسات معينة.

وقد أُلقي القبض على اثنين من شركاء آرون أوربان بعد انتخابات أبريل الماضي. وتشير "تيلكس" إلى أن أحدهما، المدعو GB، أُفرج عنه مؤخراً من السجن.

كما جمعت الصحيفة شهادة مترجم فيتنامي مقيم في بودابست، يُزعم أنه كان على صلة بالمشتبه بهم والتقى بشقيق رئيس الوزراء السابق مرتين.

أوربان: ما يحدث ليس محاسبة بل اضطهاد سياسي

وكان رد فعل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب فيدس، أوربان، قاسياً. صرّح قائلاً: "ما يحدث في المجر ليس محاسبة، بل هو حملة اضطهاد سياسي. كلما وجدت الحكومة نفسها في موقف محرج، تلجأ إلى أساليب الشرطة السرية التي تعود إلى الحقبة الشيوعية، هدف هذه اللعبة السياسية القذرة هو القضاء على المعارضين وإقامة دولة الحزب الواحد. أنا الهدف الحقيقي، وشقيقي الأصغر يُستخدم ببساطة للوصول إليّ."