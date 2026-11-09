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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسواق الكهرباء في دول الشمال الأوروبي تواجه مخاطر قفزات سعرية هذا الشتاء

أسواق الكهرباء
أسواق الكهرباء
أ ش أ

حذرت شركة "مايند إنرجي" الدنماركية لتجارة الطاقة من ارتفاع مخاطر حدوث قفزات حادة في أسعار الكهرباء بدول الشمال الأوروبي خلال الشتاء، في ظل تراجع موارد الطاقة الكهرومائية ومحدودية إمدادات الغاز الأوروبية، خاصة خلال فترات الطقس البارد وضعف الرياح.

وقالت الشركة - في تقريرها الفصلي لأسواق الطاقة في المنطقة - إن دول الشمال الأوروبي تدخل موسم التدفئة الشتوي بعجز يقدر بنحو 11 تيراواط/ساعة عن المعدلات الطبيعية في موارد توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية.

وأضافت أن المخاطر تتركز بصورة أكبر في مناطق التسعير الجنوبية، مع زيادة ارتباط أسعار الكهرباء في الدنمارك وجنوب السويد وجنوب النرويج بأسعار السوق الأوروبية، في ظل انخفاض مستويات تخزين الغاز واضطرابات الشحن في الشرق الأوسط التي تحد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح نائب رئيس تداول العملاء في "مايند إنرجي"، بيتر نيكولاي كريبس، أنه عندما تنخفض سرعة الرياح تصبح محطات الغاز الألمانية عاملا رئيسيا في تحديد أسعار الكهرباء في أجزاء من الدنمارك والسويد والنرويج.

وبلغ متوسط الأسعار في منطقة جنوب النرويج أكثر من 130 يورو لكل ميجاواط/ساعة منذ أوائل أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الطاقة في 2022، بينما دفعت موجة البرد الحالية وضعف الرياح أسعار اليوم التالي إلى أكثر من 200 يورو لكل ميجاواط/ساعة في جنوب النرويج والسويد والدنمارك.

كما تضغط أعمال التوقف الممتدة في عدد من المحطات النووية السويدية، التي تؤثر على نحو 3.3 جيجاواط أو قرابة نصف القدرة النووية المركبة في البلاد، على الإمدادات الأساسية في السوق.

ورغم ذلك، أكدت الشركة أن الخطر الرئيسي يتمثل في ارتفاع الأسعار وليس نقص الإمدادات، بخلاف أزمة 2022، مشيرة إلى أن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة سيزيد ضغوط تكاليف الطاقة على الشركات في المنطقة.

المخاطر شركة مايند إنرجي قفزات حادة

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