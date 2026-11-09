كشف الصحفى أحمد جلال عن تفاصيل تصريحات حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن عدم تحمل خزينة النادي أي أعباء مالية لحفل إطلاق أول ألبوم رسمي للنادي.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«حسام المندوه: حفل أول ألبوم للزمالك لم يكلف خزينة النادي أي مبالغ مالية».

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي ومجلس إدارته لم يتحملا أي تكاليف مالية خاصة بالحفل الذي أقيم في أحد الفنادق خلال الساعات الماضية، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رسمي للنادي.

وأوضح المندوه، في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن خزينة نادي الزمالك لم تتحمل أي نفقات أو مصروفات مالية مقابل تنظيم الحفل.

وأضاف أن الحفل أقيم بجهود لجنة الاستثمار وتطبيق زملكاوي من أجل زيادة إيرادات النادي، بما يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادي.

وكان الزمالك قد نظم احتفالية «زملكاوي» بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رقمي يوثق تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1911، ويضم صورًا لنجوم وأساطير القلعة البيضاء عبر مختلف الأجيال.

وشهد الحفل حضور عدد من رموز الزمالك ونجومه السابقين، في مقدمتهم حسن شحاتة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.