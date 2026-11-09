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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف النادي الأهلي من مستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة حددت مقابلًا ماليًا للموافقة على رحيله حال رغبته في مغادرة القلعة الحمراء.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "النادي الأهلي حدد تسعيرة إعارة إمام عاشور لأي فريق يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

وأضاف: "الأهلي لا يريد بيع إمام عاشور، ويتمسك باستمراره مع الفريق، بعيدًا عن قرار الجهاز الفني باستبعاده من آخر ثلاث مباريات للفريق".

وتابع: "إذا كان للاعب رأي آخر ويرغب في الرحيل عن الفريق بشكل نهائي خلال يناير المقبل، فإن النادي الأهلي لن يتخلى عنه بأقل من 6 ملايين دولار".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ارتبط اسم إمام عاشور مؤخرًا بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال يناير المقبل، وسط تأكيدات من النادي الأهلي بعدم وصول أي عرض للاعب، سواء بشكل شفهي أو رسمي".

الإعلامي عبدالناصر عبدالناصر زيدان النادي الأهلي إمام عاشور

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